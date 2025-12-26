الجمعة 26 ديسمبر 2025
بمشاركة وفود مصرية وعربية، بحث إطلاق مهرجان دولي للفنون التشكيلية بالوادي الجديد

ضيوف الوادي الجديد،
ضيوف الوادي الجديد، فيتو
ناقش اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عدد من المحاور، في مقدمتها تنظيم مهرجان دولي للفنون التشكيلية تستضيفه المحافظة بمشاركة وفود وفنانين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية، إلى جانب بحث تأسيس مكتبة عامة بمجمع المصالح الحكومية لتكون منصة معرفية تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة والتى استمرت ٤ أيام، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، وابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثقافي المشترك ودعم الحراك الإبداعي بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن تقديره لما شهده من تعاون متميز وتفاعل ثقافي لافت، بما يعكس توجهًا متكاملًا لترسيخ الثقافة كرافد رئيسي للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

الزملوط يلتقي المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة

وفي ذات السياق التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، السيد براكاش شاودري مستشار الثقافي لسفارة جمهورية الهند بالقاهرة، على هامش مشاركته بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، وابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وقدّم المحافظ خلال اللقاء عرضًا تطرق فيه إلى المقومات التنموية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، وآليات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، معربًا عن تقديره للمشاركة المتميزة للفرقة الفنية الهندية خلال الملتقى.

و في ختام اللقاء أهدى الزملوط درع المحافظة للمستشار الثقافي؛ تقديرًا للزيارة الكريمة والمساهمة الفاعلة في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد الوادى الجديد جمهورية الهند سفارة جمهورية الهند مجمع المصالح الحكومية

الجريدة الرسمية
