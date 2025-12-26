الجمعة 26 ديسمبر 2025
محافظات

طوال يناير، فتح باب سداد قيمة مرافق القطع السكنية بفرافرة الوادي الجديد

القرعة العلنية لتخصيص
القرعة العلنية لتخصيص القطع السكنية، فيتو
تبدأ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، فتح باب سداد قيمة مرافق القطع السكنية بتقسيم طلعت ضرغام بقرى أبو منقار، وذلك بحساب جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرى أبو منقار في المدة من 1 يناير 2026 إلى 31 يناير 2026.

وأكد اللواء المهندس ياسر كمال الدين محمد - رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أنه في حال عدم السداد يعتبر ذلك بمثابة عدول من المواطن عن القطعة السكنية ويتم طرحها لآخرين بالمراحل القادمة.

تخصيص قطع سكنية بتقسيم طلعت ضرغام

هذا وقد أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، القرعة العلنية لتحديد مستفيدي (870) قطعة سكنية بتقسيم امتداد "طلعت ضرغام" بقرى أبو منقار التابعة للمركز، وذلك وفق إجراءات منظمة؛ وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين، على أن يتم فتح باب سداد قيمة المرافق المقررة بجمعية تنمية القرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد  اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد - رئيس مركز ومدينة الفرافرة، حظر بيع تلك القطع السكنية تحت أي مسمى من مسميات التنازل أو البيع للآخرين وحال حدوث ذلك يتم سحب الأرض بما عليها، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالمركز على مجهودهم في التقسيمات السكنية ولأهالي أبو منقار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في توفير الأراضي السكنية بتقسيمات المواطنين ودعم مسارات التنمية العمرانية بقرى المحافظة.

