أخبار مصر

محافظ القاهرة: افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالسبتية غدا

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض مستلزمات الأسرة الذى سيتم افتتاحه غدًا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بموقف السبتية الجديد بميدان رمسيس، سيستمر لمدة أسبوع من ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ حتى ٦ يناير ٢٠٢٦.

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

محافظ القاهرة: إزالة الأكشاك المخالفة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

وأكد محافظ القاهرة أن إقامة الأسواق فى مختلف أحياء المحافظة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المعرض الذى يشارك فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وغرفة صناعة الأغذية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، سيوفر كافة احتياجات المواطنين من سلع غذائية، وملابس، وأحذية، وأدوات منزلية بجودة عالية، وأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع. 

كما أكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار موقف السبتية لإقامة المعرض، ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين الموجودين بالمكان الذي يتميز بكثافة المترددين عليه. 

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السوق، والاستفادة من التخفيضات، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين. 

