محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفال الطائفة الأسقفية بمصر بمناسبة ميلاد السيد المسيح بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك نائبا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

احتفال محافظة القاهرة بعيد ميلاد السيد المسيح



وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، داعيًا الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدًا على مر العصور والأجيال.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

