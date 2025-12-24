الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

احتفالات عيد الميلاد،
احتفالات عيد الميلاد، فيتو
18 حجم الخط
ads

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفال الطائفة الأسقفية بمصر بمناسبة ميلاد السيد المسيح بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك نائبا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

ترتيبات حضور صلوات عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية

احتفال محافظة القاهرة بعيد ميلاد السيد المسيح 
 

وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، داعيًا الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدًا على مر العصور والأجيال.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صلوات عيد الميلاد ميلاد السيد المسيح

مواد متعلقة

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد

مجمع الكنائس المعمدانية المستقلة يحتفل برسامة قس جديد

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads