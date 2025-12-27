نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس النواب

18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج اليوم في التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة رقم 94 ومقرها المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج.

نائب محافظ سوهاج يدلى بصوته فى الانتخابات مجلس النواب بسوهاج

وعقب الإدلاء بصوته، أكد نائب المحافظ أن المشاركة الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة تُعد مرحلة حاسمة تتطلب وعيًا ومسؤولية من المواطنين لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأشاد الدكتور محمد عبد الهادي بحالة الانضباط داخل اللجان، والتنظيم الجيد الذي يسهم في تيسير عملية التصويت أمام الناخبين، لافتًا إلى أن الدولة سخّرت جميع الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعا نائب محافظ سوهاج أبناء المحافظة إلى النزول والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس قوة الدولة وتماسك المجتمع، ويسهم في استكمال مؤسسات الوطن الدستورية.

