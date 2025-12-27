غرفة عمليات سوهاج تتابع سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب

18 حجم الخط

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات الإعادة للجان الملغاة في المرحلة الأولى.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان العامة السبع من إجمالي 8 لجان على مستوى المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولا بأول.

وشارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج اليوم في التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة رقم 94 ومقرها المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج.



نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بسوهاج

وعقب الإدلاء بصوته، أكد نائب المحافظ أن المشاركة الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة تُعد مرحلة حاسمة تتطلب وعيًا ومسؤولية من المواطنين لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.



ودعا نائب محافظ سوهاج أبناء المحافظة إلى النزول والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس قوة الدولة وتماسك المجتمع، ويسهم في استكمال مؤسسات الوطن الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.