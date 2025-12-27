السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرفة عمليات سوهاج تتابع سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب

غرفة عمليات سوهاج
غرفة عمليات سوهاج
18 حجم الخط

 أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات الإعادة للجان الملغاة في المرحلة الأولى.

 

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان العامة السبع من إجمالي 8 لجان على مستوى المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولا بأول.

 

وشارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج اليوم في التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة رقم 94 ومقرها المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج.
 

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بسوهاج

وعقب الإدلاء بصوته، أكد نائب المحافظ أن  المشاركة الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة تُعد مرحلة حاسمة تتطلب وعيًا ومسؤولية من المواطنين لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
 

ودعا نائب محافظ سوهاج أبناء المحافظة إلى النزول والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس قوة الدولة وتماسك المجتمع، ويسهم في استكمال   مؤسسات الوطن الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى الانتخابات مجلس النواب الانتخابات الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادى الحياة الديمقراطية الديمقراط انتخابات الاعادة لمجلس النواب محافظ سوهاج يدعو أبناء المحافظة إلى النزول والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة

مواد متعلقة

ضبط شخص في سوهاج لشرائه أصوات الناخبين لصالح مرشح

انتخابات النواب، التنسيقية: توافد الناخبين على لجنة معهد فتيات العزبة بدار السلام في سوهاج

اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية

محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي

المشاط: 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية موجهة لتنمية محافظة سوهاج

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads