رياضة

منتخب الجمباز يشارك في بطولة العالم للناشئين بالفلبين

منتخب الجمباز، فيتو
منتخب الجمباز، فيتو
 أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم للجمباز الفني ناشئين وناشئات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر الجاري بالفلبين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للجمباز كلا من:

الناشئين: مازن علي - سليمان فراج - عبدالله بركة 

الناشئات: لارا سليمان - خديجة مظهر - مليكة أحمد

وخاض المنتخب الوطني للناشئين والناشئات استعدادات قوية من أجل المشاركة في بطولة العالم، والتي من المتوقع أن تشهد مستويات تنافسية مرتفعة ومشاركات واسعة من مختلف دول العالم.

