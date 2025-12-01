الإثنين 01 ديسمبر 2025
اتحاد الجمباز يعقد الجمعية العمومية العادية بحضور الهيئات الرياضية

الدكتور إيهاب أمين
الدكتور إيهاب أمين عيسوي، رئيس الاتحاد المصري للجمباز
انعقدت، أمس الأحد، الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجمباز للموسم الرياضي 2024-2025.

وقدّم الدكتور إيهاب أمين عيسوي، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وأعضاء مجلس الإدارة عرضًا تفصيليًا شمل جميع بطولات موسم 2024-2025، إضافة إلى الدورات المحلية والدولية، والاستضافات الدولية، والإنجازات الخارجية التي حققها المنتخب الوطني، وذلك بحضور الأندية ذات الحق في المشاركة بالجمعية العمومية.

وتابعت الجمعية فعالياتها وسط تعاون وتفاعل مثمر بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية المشاركة، مع الإشادة بالجهود المبذولة في تنظيم البطولات المحلية، وتحقيق النتائج الدولية المتميزة، وكذلك استمرار الدورات التدريبية التي تُسهم في تطوير اللاعبين والمدرّبين المصريين.

