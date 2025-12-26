الجمعة 26 ديسمبر 2025
محافظات

وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية، جولة مفاجئة بـ  مستشفى حميات الإسماعيلية وكان فى استقبالها الدكتور محمد الشحات مدير المستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة الفعاليات الثقافية التي تؤثر في وعي ووجدان المواطنين

محافظ الإسماعيلية: نادي الفيروز أصبح مركزا متكاملا لدعم السياحة بالمحافظة

متابعة مركز المشورة 

وتفقدت وكيل وزارة الصحة  آليات العمل بمركز المشورة والمسئول عن تقديم خدمات التوعية والإرشاد الصحي للمترددين، مؤكدة على أهمية دور المركز في رفع الوعي الصحي ودعم المرضى نفسيًا ومجتمعيًا. 

تفقدت قسم الاستقبال

كما تفقدت قسم الاستقبال والصيدلية وتأكدت من توافر الأدوية الخاصة بفيروس الانفلونزا وانتظام صرف أدوية حالات فيروس بي وفيروس سي وفق البروتوكولات المعتمدة.
 

كما شملت الجولة المرور على مركز الكُلى، حيث تفقدت أقسام غسيل الكُلى، والتقت بعدد من المرضى، وحرصت على الإستماع إليهم والاستفسار عن مستوى الخدمة المقدَّمة، مشددة على ضرورة تلبية احتياجات المرضى وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم.

واستكملت الجولة بتفقد وحدة العناية المركزة، حيث تابعت تدريبًا قائمًا لهيئة التمريض واطمأنت على مستوى الأداء والتأهيل. 

 

وشملت الجولة أيضًا المرور على عيادة العلاج الطبيعي ومتابعة معدل التردد والخدمات المقدَّمة به.

 

ووجهت وكيل وزارة الصحة،بتكثيف الدعايا بخدمات عيادة التغذية العلاجية التى تم افتتاحها حديثًا بالمستشفى تفعيلا لدورها في دعم الحالة الصحية للمرضى وتحسين جودة الرعاية المقدَّمة

 

رافق وكيل وزارة الصحة، الدكتورة رحاب سويلم مدير إدارة العلاج الطبيعى والدكتورة جوليا علاء عضو مكتب الدعم الفني بمديرية الصحة بالإسماعيلية. 

 

