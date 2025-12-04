المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادات (صور)

18 حجم الخط

اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تنطلق الامتحانات يوم 22 ديسمبر الجاري، وتختتم يوم 21 يناير 2026، وذلك على النحو التالي:

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في المعاهد الأزهرية

تعليمات امتحانات النقل في المعاهد الأزهرية

وفي وقت سابق، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات امتحانات النقل لشيوخ المعاهد الأزهرية قبل وأثناء وبعد الامتحانات، للعام الدراسي 2025-2026، وطالب القطاع شيوخ المعاهد الإلتزام بهذه التعليمات وكذا الموجهين ورؤساء كنترولات المعاهد ومراكز التصحيح.

وكان من تلك التعليمات تكليف شئون الطلاب بإعداد قوائم الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان ومراجعتها جيدا وعرضها على شيخ المعهد للاعتماد وتسليمها إلى رئيس كنترول المعهد، ويقوم شيخ المعهد بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وكيل المعهد وأقدم المعلمين ومسئول العهدة بالمعهد وذلك لفرز وجرد أوراق الإجابة الموجودة بالمعهد وتحديد مدى احتياج المعهد لأوراق إجابة جديدة من عدمه وفقًا لعدد الطلاب وعدد المواد لكل صف خلال امتحانات العام الدراسي بالكامل الفصلين الدراسيين والدور الثاني) ويتم عمل مذكرة صرف أوراق الإجابة من إدارة المشتريات والمخازن بالمنطقة عند الحاجة، أو صرفها من الإدارة التعليمية التابع لها في حال تو افر الأوراق بالإدارة.

وعند استلام أوراق الإجابة البيضاء إلى مقر المعهد قبل البدء في الامتحانات بوقت كاف يتم تسليمها إلى رئيس كنترول المعهد بحافظة تسليم وتسلم والتأكد قبل بدء الامتحان بوقت كاف من أن أوراق الإجابة البيضاء الموجودة بالمعهد كافية لجميع امتحانات المواد الدينية والعربية والثقافية)، وكذلك كشوف الامتحان الشفهي للمبصرين والمكفوفين والدمج (خاصة أوراق الرسم البياني داخل أوراق إجابة مادة الرياضيات والفيزياء وكشوف الحضور والانصراف في حال حاجة المعهد الأوراق إجابة يتم مخاطبة توريدات المنطقة مع إحصائية عددية بأعداد الطلاب لكل صف دراسي ولكل مرحلة والعدد الكلي للطلاب مع عدد المواد.

