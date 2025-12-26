الجمعة 26 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة الفعاليات الثقافية التي تؤثر في وعي ووجدان المواطنين

حفل كلثوميات بالإسماعيلية
حفل كلثوميات بالإسماعيلية
أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تسعى دائما لإقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، التي تؤثر إيجابيا في وعي ووجدان المواطنين، ونشر الفن الراقي الذي يساعد على الارتقاء بالذوق العام، ويحافظ على هوية المواطن الإسماعيلي.

حفل كلثوميات بالإسماعيلية 

وكان قد شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الحفل الغنائي "كلثوميات" الذي أقيم على المسرح الروماني بالطريق الدائري، وذلك في إطار احتفال محافظة الإسماعيلية بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، ضمن فعاليات الإسماعيلية عاصمة الثقافة والفنون ٢٠٢٥.

 

جانب من فاعليات الحفل
جانب من فاعليات الحفل،فيتو

أبرز الحضور خلال الحفل

 

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية. 

جانب من فاعليات الحفل
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو

مروة ناجي تحيي الحفل 

 

وخلال الحفل، قدمت المطربة مروة ناجي، مجموعة من أشهر أغنيات سيدة الغناء العربي "أم كلثوم "، ومن أهمها "أنت عمري، أسأل روحك، لسه فاكر، غدًا القاك، وغنيلي شويه شويه"، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور الإسماعيلية الذي حضر الحفل بالمسرح الروماني.

جانب من فاعليات الحفل
جانب من فاعليات الحفل،فيتو

 

جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو

وفي ختام الحفل، التقط اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صورا تذكارية مع ضيوف محافظة الإسماعيلية.

جانب من فاعليات الحفل
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو
جانب من فاعليات الحفل،فيتو

 

