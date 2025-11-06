المعاهد الأزهرية: نسعى لترسيخ قيم الوسطية في نفوس الطلاب من خلال المناهج الدراسية

18 حجم الخط

شارك الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في فعاليات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي جاءت بعنوان: «تجارب رائدة وآفاق مستقبلية في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية».

وذلك بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عواد العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من القيادات الدينية.

الشيخ أيمن عبد الغني: قطاع المعاهد الأزهرية يسعى لترسيخ قيم الوسطية في نفوس طلابه



وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، على هامش مشاركته، أن قطاع المعاهد الأزهرية يسعى لترسيخ قيم الوسطية في نفوس طلابه من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية التي تجمع بين العلم والسلوك، مضيفًا أن المنظومة التعليمية بالأزهر تقوم على إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة الفكر المتطرف بالفكر الصحيح والحجة القوية.

التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشئون الإسلامية



وأوضح رئيس قطاع المعاهد أن التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشئون الإسلامية يعكس وحدة الهدف والرسالة في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الندوات تسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لحماية الشباب من الأفكار الهدامة، وتعزيز قيم الرحمة والتعايش والسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.