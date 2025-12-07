الأحد 07 ديسمبر 2025
أخبار مصر

أبرزها الاستعداد للامتحانات، تفاصيل اجتماع رئيس المعاهد الأزهرية مع رؤساء المناطق

قيادات قطاع المعاهد
قيادات قطاع المعاهد الأزهرية
اجتمع  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية،  مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، وذلك بمقر القطاع، لمناقشة عدد من الملفات المحورية التي تضمن انتظام العملية التعليمية بكفاءة خلال الفترة المقبلة.

 

الشيخ أيمن عبد الغني:  قطاع المعاهد الأزهرية يعمل وفق خطة واضحة لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ أيمن عبد الغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل وفق خطة واضحة لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، مشددًا على ضرورة التزام جميع المناطق بتنفيذ التعليمات والمتابعة المستمرة لسير العمل، ودعم آليات الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.

وفي سياق متصل، شدّد أ. د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، على أهمية تعزيز العمل المؤسسي داخل المناطق الأزهرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى الجاهزية في جميع الإدارات، وإحكام تنفيذ الخطط المعتمدة، والمتابعة الفاعلة لمستوى الأداء داخل المعاهد.

تفاصيل اجتماع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع رؤساء المناطق الأزهرية 

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الأساسية، من أبرزها:

1. الاستعدادات الكاملة لأعمال الامتحانات وتنظيم اللجان، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

2. متابعة الشكاوى الواردة وآليات التعامل العاجل معها ورفع تقارير دورية بحالات التنفيذ.

3. استعراض التقارير الداخلية لرصد تفاعل المناطق الأزهرية ومتابعة العملية التعليمية ميدانيًا.

4. الانتهاء من إعداد البرامج والخطة التنفيذية الخاصة بمشاركة القطاع في الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

5. تنظيم المبادرات والمسابقات بما يضمن عدم تأثيرها على انتظام الدراسة أو سير العملية التعليمية.

6. متابعة الانضباط الإداري وانتظام حضور العاملين والمعلمين داخل المعاهد.

7. موقف الصيانة والتجهيزات خاصة في معامل العلوم والوسائل التعليمية ومعايير السلامة.

8. عرض خطة التدريب المستدام وتحديد الاحتياجات التدريبية بكل منطقة وفق أحدث المعايير.

9. المنصة التعليمية للصف الأول الثانوي، والتأكيد على ضرورة دخول جميع الطلاب واجتياز الدروس باعتبارها شرطًا أساسيًا للنجاح في المادة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الشيخ أيمن عبد الغني بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والالتزام الكامل بخطط القطاع في إطار استراتيجية الأزهر الشريف للارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

