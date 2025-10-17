ميناء دمياط يستقبل سفينة التغويز "ENERGOS WINTER"

في خطوة استراتيجية جديدة تعكس الدور المتنامي لميناء دمياط كمحور رئيسي في منظومة الطاقة الوطنية، استقبل الميناء سفينة التغويز العملاقة (ENERGOS WINTER)، إحدى أحدث الوحدات العالمية المتخصصة في تخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال.

مواصفات فنية متطورة للسفينة العملاقة

ترفع السفينة علم جزر مارشال، ويبلغ طولها نحو 277 مترًا، وعرضها 43.4 مترًا، بينما تصل حمولتها الكلية إلى 95,970 طنًا، وسعتها التخزينية إلى 138,250 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي المسال، مع غاطس يبلغ 9.6 متر.

وتصنف السفينة كوحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة (FSRU)، حيث تعمل لصالح الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC)، ما يجعلها إضافة نوعية لمنظومة استقبال الغاز الطبيعي في مصر.

تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية

تؤدي السفينة وظيفة متكاملة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من الناقلات وتخزينها، ثم تحويلها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (التغويز)، وهو ما يمنح مصر مرونة أكبر في إدارة إمدادات الطاقة، ويعزز قدرتها على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق المحلية.

ويأتي تشغيل الوحدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مرونة الشبكة القومية للغاز وتنويع مصادر الإمداد، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

إشادة بالكوادر الفنية وجهود أطقم الميناء

من جانبه، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن توفير جميع الإمكانات لضمان تراكي السفينة بأمان نظرًا لطبيعتها الخاصة.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود المرشدين ورجال الرباط وأطقم الخدمات البحرية الذين رافقوا عملية دخول السفينة إلى الرصيف المخصص لها، مشيرًا إلى أن القاطرات أبو جندية، صالح، سليمان، هداية، وإبراهيم أدت مهامها باحترافية عالية، بما يعكس جاهزية وكفاءة العنصر البشري بالميناء في التعامل مع السفن العملاقة ووحدات الطاقة ذات الطبيعة الخاصة.

ميناء دمياط.. مركز إقليمي متكامل للطاقة

وأكد رئيس الهيئة أن استقبال سفينة "ENERGOS WINTER" يمثل حدثا بارزا يعزز مكانة ميناء دمياط على خريطة الموانئ العالمية، ويؤكد دوره المتنامي كمحور رئيسي لتداول واستقبال الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتأمين واستدامة مصادر الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

