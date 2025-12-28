الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الفرق بين الليبوديما والسمنة والليمفوديما وطرق التعامل معها

أنواع السمنة
أنواع السمنة
18 حجم الخط

السمنة من أمراض العصر المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار على مستوى العالم نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة والحلوى والمشروبات الغازية.

والسمنة لها أنواع عديدة ولكل نوع طريقة علاج مختلفة، ويجب التشخيص الجسد لعلاج السمنة بشكل صحيح من خلال نظام غذائي مناسب لحالة الجسم.

الفرق بين السمنة والليبوديما والليمفوديما 

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن كثير من الأشخاص يعانون من زيادة حجم القدمين أو اليدين ويظنوا أن المشكلة سمنة ما يدخلهم دائرة الدايت القاسي والحرمان بدون نتيجة حقيقية والسبب إن هناك فرق كبير بين الليبوديما والسمنة والليمفوديما وكل حالة لها طبيعة مختلفة وتعامل مختلف:

أولا الليبوديما

  • والليبوديما هى حالة مرضية تظهر غالبا عند السيدات وتكون عبارة عن تراكم دهون غير طبيعي ومؤلم في القدمين  وأحيانا اليدين مع بقاء القدم أو الكف طبيعي.
  • دهون الليبوديما تكون حساسة للمس وكدماتها سهلة وتزيد مع الضغط النفسي أو التغيرات الهرمونية، والدايت التقليدي تأثيره ضعيف جدا عليها.
  • الرياضة وحدها لا تكفي للتخلص منها، والتحسن الحقيقي يحدث من خلال تقليل الالتهاب وتنظيم التغذية ودعم الأوعية مع علاج مساعد.
  • وللأسف الألم والثقل إحساس أساسي في هذه الحالة.
الفرق بين السمنة والليبوديما والليمفوديما 
الفرق بين السمنة والليبوديما والليمفوديما 

ثانيا السمنة

  • السمنة هى زيادة دهون عامة في الجسم، تكون موزعة على مناطق مختلفة وغير مرتبطة بألم مباشر وغالبا تستجيب للدايت وتنظيم الطعام والحركة.
  • والشخص يمكن أن يخسر وزنه بوضوح مع تغيير نمط الحياة، والدهون غير مؤلمة، والكدمات غير شائعة، والتحسن يظهر سريعا بشكل نسبى مع الالتزام.

ثالثا الليمفوديما

  • الليمفوديما، هى مشكلة في الجهاز اللمفاوي، تسبب تجمع سوائل تحت الجلد وتظهر في قدم واحدة أو الاثنين أو يد واحدة وغالبا يكون التورم واضح وثقيل ويزيد مع الوقوف الطويل.
  • الضغط الطبي ورفع الطرف يحسنوا التورم، والدايت وحده غير كافى، والتورم يمكن أن يقل ويتراجع، وللاسف الجلد مع الوقت يمكن أن يصبح سميك.

وأضاف زهران، أن الليبوديما دهون مؤلمة ومتناظرة، والسمنة دهون عامة غير مؤلمة، والليمفوديما تورم سوائل مع إحساس شد وثقل، والفرق في الاستجابة للدايت، هو أن السمنة تستجيب بوضوح، والليبوديما تستجيب جزئيا، والليمفوديما لا تعتمد على الدايت وحده

علاج السمنة والليبوديما والليمفوديما 

وتابع، أن السمنة علاجها الأساسي تنظيم الطعام والحركة، والليبوديما علاجها دعم غذائي مع تقليل التهاب وعلاج مساعد، أما الليمفوديما علاجها ضغط طبي وعلاج طبيعي، وتنظيم سوائل وتغذية داعمة.

txt

لراحة الهضم وتقليل الأعراض، ريجيم مناسب لمرضى القولون العصبي

txt

مشروبات تقلل الشهية قبل الأكل، لإنقاص الوزن بدون ريجيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السمنة الليبوديما الليمفوديما الفرق بين السمنة والليبوديما والليمفوديما صحة الصحة الدكتور محمد زهران

مواد متعلقة

طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان وزيادة حرق الدهون

كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن

ريجيم السعرات الحرارية بطريقة ذكية لإنقاص الوزن بدون حرمان

10 أخطاء قد تجهلينها، تُبطّئ الحرق وتمنع نزول الوزن

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads