الفرق بين الليبوديما والسمنة والليمفوديما وطرق التعامل معها

السمنة من أمراض العصر المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار على مستوى العالم نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة والحلوى والمشروبات الغازية.

والسمنة لها أنواع عديدة ولكل نوع طريقة علاج مختلفة، ويجب التشخيص الجسد لعلاج السمنة بشكل صحيح من خلال نظام غذائي مناسب لحالة الجسم.

الفرق بين السمنة والليبوديما والليمفوديما

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن كثير من الأشخاص يعانون من زيادة حجم القدمين أو اليدين ويظنوا أن المشكلة سمنة ما يدخلهم دائرة الدايت القاسي والحرمان بدون نتيجة حقيقية والسبب إن هناك فرق كبير بين الليبوديما والسمنة والليمفوديما وكل حالة لها طبيعة مختلفة وتعامل مختلف:

أولا الليبوديما

والليبوديما هى حالة مرضية تظهر غالبا عند السيدات وتكون عبارة عن تراكم دهون غير طبيعي ومؤلم في القدمين وأحيانا اليدين مع بقاء القدم أو الكف طبيعي.

دهون الليبوديما تكون حساسة للمس وكدماتها سهلة وتزيد مع الضغط النفسي أو التغيرات الهرمونية، والدايت التقليدي تأثيره ضعيف جدا عليها.

الرياضة وحدها لا تكفي للتخلص منها، والتحسن الحقيقي يحدث من خلال تقليل الالتهاب وتنظيم التغذية ودعم الأوعية مع علاج مساعد.

وللأسف الألم والثقل إحساس أساسي في هذه الحالة.

الفرق بين السمنة والليبوديما والليمفوديما

ثانيا السمنة

السمنة هى زيادة دهون عامة في الجسم، تكون موزعة على مناطق مختلفة وغير مرتبطة بألم مباشر وغالبا تستجيب للدايت وتنظيم الطعام والحركة.

والشخص يمكن أن يخسر وزنه بوضوح مع تغيير نمط الحياة، والدهون غير مؤلمة، والكدمات غير شائعة، والتحسن يظهر سريعا بشكل نسبى مع الالتزام.

ثالثا الليمفوديما

الليمفوديما، هى مشكلة في الجهاز اللمفاوي، تسبب تجمع سوائل تحت الجلد وتظهر في قدم واحدة أو الاثنين أو يد واحدة وغالبا يكون التورم واضح وثقيل ويزيد مع الوقوف الطويل.

الضغط الطبي ورفع الطرف يحسنوا التورم، والدايت وحده غير كافى، والتورم يمكن أن يقل ويتراجع، وللاسف الجلد مع الوقت يمكن أن يصبح سميك.

وأضاف زهران، أن الليبوديما دهون مؤلمة ومتناظرة، والسمنة دهون عامة غير مؤلمة، والليمفوديما تورم سوائل مع إحساس شد وثقل، والفرق في الاستجابة للدايت، هو أن السمنة تستجيب بوضوح، والليبوديما تستجيب جزئيا، والليمفوديما لا تعتمد على الدايت وحده

علاج السمنة والليبوديما والليمفوديما

وتابع، أن السمنة علاجها الأساسي تنظيم الطعام والحركة، والليبوديما علاجها دعم غذائي مع تقليل التهاب وعلاج مساعد، أما الليمفوديما علاجها ضغط طبي وعلاج طبيعي، وتنظيم سوائل وتغذية داعمة.

