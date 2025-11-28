10 أسباب رئيسية تسبب السمنة المفرطة

18 حجم الخط

تُعد السمنة المفرطة حالة صحية معقدة تنجم عن عوامل عديدة ومترابطة، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لها لا يزال قيد البحث، إلا أن هناك عوامل كثيرة تساهم في تطورها، فهي ليست مجرد تراكم مفرط للدهون، ففي الواقع، الجسم يحتاج إلى دهون الجسم لأسباب متعددة.

دور الأنسجة الدهنية

يخزن العضو الشحمي دهون الجسم، ويتحكم في إشارات الجوع والشبع، كما يلعب دور مهم استقبالي في حساسية الأنسولين والالتهابات، ويحتاج الجسم إلى الدهون للحفاظ على الدفء وتوفير الطاقة أيضًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مثل أي عضو في الجسم، إذا خزن العضو الشحمي دهون مفرطة، فقد يخرج عن السيطرة، وقد يؤدي فرط الدهون الحشوية إلى مشكلات صحية، فعندما يؤدي فرط الدهون هذا إلى مشكلات صحية أو ضعف وظيفي، يطلق عليه اسم السمنة المفرطة السريرية، بعبارة أخرى، السمنة ليست مجرد ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، بل هي حالة تضر بالصحة العامة.

إلى جانب أنماط الأكل والنشاط البدني، يمكن للجينات والبيئة أن تؤثر على عملية الأيض في الجسم، كما تلعب العواطف والهرمونات والحالات الطبية الأخرى دور، بل وحتى الأدوية التي يتناولها الشخص يمكن أن تغير طريقة نمو الجسم أو استقلابه للطاقة.

النظام الغذائي والنشاط البدني

يعتقد الباحثون أن السمنة المفرطة السريرية أكثر تعقيدًا من مجرد استهلاك سعرات حرارية تفوق ما يحرقها الجسم، ويتحكم الدماغ في ما تأكله وكميته من خلال إشارات عصبية صماء.

يمكن أن تتسبب محاولات إنقاص الوزن في حدوث تحول في هذه الإشارات الدماغية، حيث يحاول الجسم التباطؤ، والشعور بالجوع، أو إجراء تغييرات أخرى لاستعادة الوزن، ويتمتع كل جسم بخصائصه الفريدة، لكن بعض الدراسات قد تربط زيادة الوزن بأطعمة معينة وقلة النشاط البدني.

وتشير الدراسات إلى أن بعض الأطعمة قد ترتبط بزيادة أكبر في الوزن، خاصة الأطعمة فائقة المعالجة التي قد تحتوي على منتجات ثانوية من الذرة أو فول الصويا، وغالبًا ما تكون هذه الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية.

يحرق الجسم السعرات الحرارية للوظائف الأساسية مثل التنفس والرمش والهضم، وللحركات مثل المشي. ويخزن الجسم أي سعرات حرارية إضافية كدهون لوقت لاحق، ولكن السمنة تتجاوز مجرد معادلة بسيطة لحساب السعرات الحرارية.

مهم أن ندرك أن نوعية الطعام الذي تدرجه بانتظام في النظام الغذائي لها أهمية، وإن النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات مفيد للصحة العامة.

وقد يساهم نقص النشاط البدني في زيادة الوزن، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يقلل أيضًا من معدل الأيض، فلا يقتصر مستوى النشاط على الروتين الرياضي فحسب، بل يشمل جميع طرق تحريك الجسم يوميًا، فيشهد العالم زيادة في استخدام السيارات والأجهزة الموفرة للجهد، وقد تكون فرص الحصول على وظيفة تتطلب نشاطًا بدنيًا أقل مقارنة بالعقود الماضية، ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء العالم من قلة النشاط البدني أو انعدامه.

الأسباب الطبية للسمنة

يمكن أن تغير العديد من الحالات الطبية طريقة تخزين الجسم للدهون، وتتسبب هذه الحالات في تخزين الجسم لسعرات حرارية إضافية، وقد يواجه الشخص صعوبة أكبر في تحقيق هدف إنقاص وزنه إذا كان يعاني من حالات طبية مثل:

قصور الغدة الدرقية: تسبب هذه الحالة إنتاج الغدة الدرقية في الرقبة كمية قليلة جدًا من هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في عملية الأيض، ونقصه يبطئ عملية الأيض ويمكن أن يسبب زيادة الوزن.

متلازمة كوشينغ: تحدث عندما تنتج الغدد الكظرية (التي تقع فوق كل كلية) الكثير من هرمون الستيرويد المسمى الكورتيزول، ويؤدي هذا، من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، ويمكن لهذه التغييرات أن تجعل الجسم يخزن الدهون في مناطق مثل الوجه وأعلى الظهر والبطن.

متلازمة تكيس المبايض: إذا أنتجت المبايض الكثير من الأندروجينات (هرمونات الذكورة)، فقد تحدث مشكلات في الدورة الشهرية. يمكن لهذا الخلل الهرموني أيضًا أن يسبب زيادة الوزن.

السمنة تحت المهادية: يمكن لبعض المشكلات الدماغية أن تسبب أيضًا زيادة الوزن المفرطة، وتسمى هذه الحالات "السمنة تحت المهادية" وهي مجموعة من المشكلات الناتجة عن إصابة الدماغ أو الأورام أو العدوى. تؤثر هذه الحالات على منطقة تحت المهاد (Hypothalamus) في الدماغ، وهي الجزء الذي يتحكم في الشهية وكيفية حرق الجسم للسعرات الحرارية وتخزين الدهون. إذا كانت منطقة تحت المهاد لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن يزيد الوزن وقد يشعر الشخص بالجوع طوال الوقت أو لا يتمكن من التوقف عن الأكل. يمكن أن يولد الشخص أيضًا مصابًا بالسمنة تحت المهادية، والتي يمكن أن تحدث في حالات مثل متلازمة برادر ويلي.

الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تسبب زيادة في وزن الجسم. قد تعيق هذه الأدوية محاولات فقدان الوزن، مثل: الستيرويدات، بعض مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان، أدوية ضغط الدم المرتفع التي تسمى حاصرات بيتا، بعض أدوية النوبات، بعض أدوية السكري، وبعض موانع الحمل الهرمونية مثل الحبوب.

التقدم في العمر

الشيخوخة هي عامل آخر في زيادة الوزن والسمنة، ومع التقدم في السن يفقد الجسم العضلات، مما يبطئ معدل حرق السعرات الحرارية، كما يصبح الكثير من الناس أقل نشاطًا بدنيًا مع تقدمهم في العمر، وقد تساهم التغيرات الهرمونية، مثل انقطاع الطمث وانخفاض هرمون التستوستيرون، في زيادة الوزن أيضًا.

الأسباب الوراثية للسمنة

في بعض الأحيان، ترتبط الجينات مباشرة بالسمنة أو على الأقل بحالة تؤدي إليها، أندر الأنواع هو السمنة أحادية الجين، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن تغيير في جين الليبتين، الليبتين هو هرمون يتحكم في الشهية. يمكن أن تسبب بعض التغيرات الجينية زيادة في الوزن وشعورًا بالجوع غير المنضبط وسمنة مفرطة سريرية.

تتضمن التغيرات الجينية متعددة الجينات أكثر من جين واحد، وتتضافر لتغيير كيفية ومكان تخزين الجسم للدهون، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات الجينية على عملية الأيض، وقد تغير أيضًا طريقة تحكم الجسم في الشهية أو مدى جودة حرق السعرات الحرارية أثناء التمرين.

عادة ما ترتبط السمنة المتلازمية بحالات طبية أخرى، كما هو الحال في متلازمة بارديت-بيدل (BBS). إنها حالة وراثية يقوم فيها الجسم بتخزين الدهون حول الجذع، ولكنها غالبًا ما تسبب مشكلات في العين والقلب أيضًا.

في معظم الحالات، لا يسبب العامل الوراثي وحده السمنة المفرطة السريرية. تتضافر عوامل كثيرة، مثل البيئة والأدوية والجينات، للتأثير على الوزن. يمكن أن تساعد عادات نمط الحياة الصحية أحيانًا في تقليل هذه التأثيرات، ولكن يجب استشارة الطبيب لمعرفة الأفضل للصحة.

الهرمونات والتوتر والنوم

إلى جانب العوامل الأخرى، يعتقد الخبراء أن الهرمونات المختلفة والتوتر والنوم تؤثر أيضًا على الوزن.

الهرمونات

قد تسبب بعض المشاكل الهرمونية، مثل قصور الغدة الدرقية، زيادة في الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تساعد العديد من الهرمونات الجسم على التحكم في الجوع وتنظيم حرق السعرات الحرارية وإدارة كيفية تخزين الدهون. تشمل هذه الهرمونات: الليبتين وهو هرمون تصنعه الخلايا الدهنية للتحكم في الشهية وتخزين الدهون، الأنسولين يصنعه البنكرياس لتنظيم سكر الدم وحرق الدهون، الغريلين يُعرف أيضًا باسم "هرمون الجوع"، وتصنعه المعدة للتحكم في الشهية، والهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والأندروجينات تساعد في تحديد مكان تخزين الدهون في الجسم.

ويختلف جسم كل شخص، لكن السمنة المفرطة السريرية يمكن أن تجعل الجسم والدماغ ينتجان كميات مختلفة من الهرمونات. وقد تؤدي هذه الاختلافات إلى زيادة الوزن والتغيرات الهرمونية أيضًا.

التوتر والمشاعر الأخرى

عندما يشعر الشخص بالملل أو التوتر أو الغضب أو الحزن، قد يميل إلى تناول المزيد من الطعام. ويعتمد ذلك على كيفية تفاعل الجسم مع التوتر. وقد يكون الشخص أكثر عرضة لاختيار الأطعمة عالية السعرات الحرارية، مثل الوجبات والمشروبات السكرية. إذا كان الشخص يعاني من مشكلة مزاجية، مثل الاكتئاب، فقد لا يشعر بالرغبة في ممارسة الرياضة.

غالبًا ما تؤثر المشكلات المصاحبة للسمنة، مثل التمييز والألم الجسدي، على المزاج. ويمكن أن يخلق هذا حلقة من الاضطراب العاطفي قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

النوم

وجد الباحثون أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة السريرية. يمكن للهرمونات التي يطلقها الجسم أثناء النوم أن تساعد في التحكم في الشهية وعملية الأيض، وعندما يكون الشخص مجهدًا للغاية، فقد يكون أقل عرضة لممارسة الرياضة وأكثر عرضة لاختيار الأطعمة غير الصحية. لذا، يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من التمارين في النوم بشكل أعمق.

وهذا سيطلق أيضًا هرمونات جيدة ومريحة ليلًا للتحكم بشكل أفضل في الشهية أثناء النهار.

الأسباب البيئية للسمنة

قد لا يدرك الشخص ذلك، ولكن لبيئته تأثير كبير على وزنه. إذا كان الحي الذي يسكن فيه يحتوي على الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وعدد قليل من الأسواق التي تبيع الأطعمة الصحية، فقد يكون من الأصعب تناول طعام جيد، وإذا لم يكن هناك وصول سهل إلى الحدائق، فقد يكون من الأصعب ممارسة الرياضة. وقد يكون من الأصعب ممارسة الرياضة إذا لم تتوفر أرصفة للمشي، مما يجعل المشي غير آمن وبالتالي لا يحصل الشخص على نشاط كافي.

تشمل الأشياء الأخرى في العالم المحيط التي يمكن أن تساهم في السمنة ما يلي: تسويق الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ارتفاع أسعار الطعام عالي الجودة، الطقس القاسي الذي يحد من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، أحجام الوجبات الكبيرة في المطاعم، وسهولة الوصول إلى الأطعمة غير الصحية عبر تطبيقات التوصيل.

المحددات الاجتماعية للسمنة

تؤثر الظروف التي ولد فيها الشخص وعمل وعاش فيها على احتمالات إصابته بالسمنة المفرطة السريرية، ويطلق الخبراء على هذه العوامل اسم "المحددات الاجتماعية للصحة"، إلى جانب البيئة، تشمل أشياء مثل الدخل والتعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والعلاقات الاجتماعية.

الوضع الاجتماعي والاقتصادي

تظهر الأبحاث أن البالغين ذوي الدخل المنخفض والمستويات التعليمية المنخفضة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة السريرية، وقد يلعب انعدام الأمن الغذائي، أي عدم توفر ما يكفي من الطعام بانتمرار لإطعام كل فرد في الأسرة، دورًا في ذلك.

كما أن الأطعمة الصحية الكاملة قد تكون أكثر تكلفة من الأطعمة عالية المعالجة، وقد لا يتمكن الأشخاص ذوو الدخل المنخفض من تحمل تكاليف عضوية الصالات الرياضية، وقد يكون النقل الموثوق به لممارسة الرياضة أو لشراء الأطعمة الصحية عاملًا أيضًا، يمكن أن تكون هذه الأشياء مصدر للتوتر، مما يؤدي إلى قلة النوم، وقلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة السريرية.

