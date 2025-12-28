هل برودة الأطراف عند الأطفال أمر طبيعي أم خطير؟ استشارى يجيب

18 حجم الخط

برودة الأطراف عند الأطفال من الأمور التي يعاني منها العديد من الأطفال خاصة في فصل الشتاء حيث برودة الطقس، ما يقلق الأمهات كثيرا.

وأحيانا كثيرة تخشى بعض الأمهات من أن يكون سبب برودة الأطراف عند الأطفال، أمر خطير ما يزعجهن كثيرا ويسألن عن سبب ذلك وعلاجه.

أسباب طبيعية لبرودة الأطراف عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من الأسباب الطبيعية لبرودة الأطراف عند الأطفال:-

أن الدورة الدموية عند الأطفال غير مكتملة مثل الكبار.

برودة الطقس خاصة في الشتاء.

الطفل أن يكون هادي أو نائم، يكون الجسم مركز أكثر للدم على الأعضاء المهمة مثل القلب والمخ

أسباب برودة الأطراف عند الأطفال

أعراض مقلقة تصاحب برودة الأطراف عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن برودة الأطراف عند الأطفال، تكون مقلقة، عند ظهور هذه الأعراض، منها:-

شحوب أو زرقة في اليدين أو القدمين

خمول أو تعب غير معتاد

ضعف في الشهية

تأخر في النمو

برودة مستمرة حتى في الجو الدافئ

أسباب برودة الأطراف المرضية عند الأطفال

وتابع، أن من أسباب برودة الأطراف عند الأطفال الغير طبيعية:-

أنيميا (نقص الحديد)

نقص فيتامينات

مشاكل في الغدة الدرقية

ضعف في الدورة الدموية

نصيحة للأمهات:

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب أن يرتدى الطفل ملابس ملائمة لبرودة الطقس، مع الاهتمام بالتغذية السليمة الغنية بالحديد والفيتامينات مثل اللحوم والدجاج والبقوليات والخضروات والفاكهة الطازجة، وفى حالة ملاحظة اى أعراض غريبة على الطفل، يجب استشارة طبيب مختص.

