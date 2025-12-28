الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل برودة الأطراف عند الأطفال أمر طبيعي أم خطير؟ استشارى يجيب

برودة الأطراف
برودة الأطراف
18 حجم الخط

برودة الأطراف عند الأطفال من الأمور التي يعاني منها العديد من الأطفال خاصة في  فصل الشتاء حيث برودة الطقس، ما يقلق الأمهات كثيرا.

وأحيانا كثيرة تخشى بعض الأمهات من أن يكون سبب برودة الأطراف عند الأطفال، أمر خطير ما يزعجهن كثيرا ويسألن عن سبب ذلك وعلاجه.

أسباب طبيعية لبرودة الأطراف عند الأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من الأسباب الطبيعية لبرودة الأطراف عند الأطفال:-

  • أن الدورة الدموية عند الأطفال غير مكتملة مثل الكبار.
  • برودة الطقس خاصة في الشتاء.
  • الطفل أن يكون هادي أو نائم، يكون الجسم مركز أكثر للدم على الأعضاء المهمة مثل القلب والمخ
أسباب برودة الأطراف عند الأطفال 
أسباب برودة الأطراف عند الأطفال 

أعراض مقلقة تصاحب برودة الأطراف عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن برودة الأطراف عند الأطفال، تكون مقلقة، عند ظهور هذه الأعراض، منها:-

  • شحوب أو زرقة في اليدين أو القدمين
  • خمول أو تعب غير معتاد
  • ضعف في الشهية
  • تأخر في النمو
  • برودة مستمرة حتى في الجو الدافئ

أسباب برودة الأطراف المرضية عند الأطفال 

وتابع، أن من أسباب برودة الأطراف عند الأطفال الغير طبيعية:-

  • أنيميا (نقص الحديد)
  • نقص فيتامينات
  • مشاكل في الغدة الدرقية
  • ضعف في الدورة الدموية
    نصيحة للأمهات:

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب أن يرتدى الطفل ملابس ملائمة لبرودة الطقس، مع الاهتمام بالتغذية السليمة الغنية بالحديد والفيتامينات مثل اللحوم والدجاج والبقوليات والخضروات والفاكهة الطازجة، وفى حالة ملاحظة اى أعراض غريبة على الطفل، يجب استشارة طبيب مختص.

txt

للأمهات، ابدئي يوم طفلك بعصير فيتامين C في الشتاء لتقوية مناعته

txt

عادات غذائية خاطئة تصيب طفلك بأنيميا فقر الدم وضعف المناعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطفال عند الأطفال الدورة الدموية برودة الطقس برودة الأطراف المرضية عند الأطفال الغدة الدرقية

مواد متعلقة

علامات خطيرة إذا ظهرت على طفلك يجب عرضه فورا على الطبيب

3 مشروبات طبيعية تقوى مناعة طفلك وتقلل نزلات البرد

نصائح يجب اتباعها عند إصابة طفلك بالكحة لحمايته من الالتهاب الرئوي

أخطاء شائعة تجعل البرد يتكرر على طفلك

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

«لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر أتصرف إزاي؟» أزهري يوضح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر أتصرف إزاي؟» أزهري يوضح

من القرآن والسنة، حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب

الإفتاء توضح الفرق بين علم الفلك والتنجيم ومدى صحة «كذب المنجمون ولو صدقوا»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads