حيل بسيطة لتدفئة الأطراف في الطقس البارد

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثير من الأشخاص من برودة شديدة في الأطراف مثل اليدين والقدمين والأنف والأذنين، وقد تكون هذه المشكلة مزعجة خاصة عند الخروج من المنزل أو أثناء النوم.

وتعود برودة الأطراف غالبا إلى ضعف الدورة الدموية أو التعرض المباشر للبرد، ولكن هناك حيل بسيطة وطبيعية تساعد على تدفئة الأطراف بسهولة ودون تكلفة كبيرة.

نصائح لتدفئة الأطراف فى الطقس البارد

ويقدم الدكتور عماد خليل استشارى الباطنة والكبد، بعض النصائح التى تساعد على تدفئة الأطراف فى الطقس البارد، منها:-

تناول المشروبات الدافئة، والمشروبات الساخنة تساعد على رفع حرارة الجسم وتحسين تدفق الدم، مثل الزنجبيل المغلي، والقرفة مع العسل، والحلبة، والشاي الأخضر، واليانسون والكمون.

تجنب الإكثار من المشروبات المحتوية على الكافيين ليلا لأنها قد تؤثر على النوم.

الإكثار من الأطعمة التي تنشط الدورة الدموية، وبعض الأطعمة تساعد الجسم على مقاومة البرد، ومنها الثوم والبصل، والفلفل الحار والفلفل الأسود، والزنجبيل الطازج، والسمسم والمكسرات، والعسل الطبيعي.

نصائح لتدفئة الأطراف

ارتداء طبقات من الملابس، بدلا من قطعة واحدة سميكة، يفضل ارتداء عدة طبقات خفيفة لأنها تحتفظ بالحرارة بشكل أفضل، مع التركيز على الجوارب القطنية أو الصوفية، والقفازات عند الخروج، والملابس الداخلية القطنية الدافئة.

قبل الذهاب إلى السرير اغمرى القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق، وجففيهما جيدا وارتدى جوارب قطنية، ويمكن تدفئة اليدين باستخدام ماء دافئ أو فركهما جيدا.

تدليك الأطراف بزيوت دافئة، والتدليك ينشط الدورة الدموية بشكل كبير، ومن أفضل الزيوت زيت الزيتون الدافئ، وزيت السمسم، وزيت جوز الهند، وزيت الخردل، ويفضل التدليك بحركات دائرية قبل النوم.

استخدام الكمادات الدافئة، ووضع كمادات دافئة على اليدين أو القدمين يساعد على تخفيف البرودة بسرعة، ويمكن استخدام قربة ماء ساخن، ومناشف مبللة بالماء الدافيء، مع التأكد من أن الحرارة معتدلة لتجنب الحروق.

تحريك الجسم باستمرار، والجلوس لفترات طويلة يزيد من برودة الأطراف، لذا قم بتمارين خفيفة كل ساعة، حركى أصابع اليدين والقدمين، ومارسى المشي داخل المنزل.

الرطوبة تزيد الإحساس بالبرد، لذلك جففى اليدين والقدمين جيدا بعد الغسل

تجنبى الجوارب أو القفازات المبللة

مع تغيير الجوارب عند التعرق.

تجنب التدخين لأنه يضيق الأوعية الدموية ويؤدي إلى ضعف تدفق الدم للأطراف، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

عدم التعرض المفاجئ للبرد، والانتقال السريع من مكان دافئ إلى مكان بارد قد يسبب انقباض الأوعية الدموية، لذا ارتدى الملابس المناسبة قبل الخروج وغطى الرأس والأذنين جيدا.

