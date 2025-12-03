الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025

شهدت القوائم النهائية لجوائز جلوب سوكر عام 2025 تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد إعلان الاختيار الأولي، تم التصويت من قبل الجماهير لاختيار القائمة النهائية للمرشحين.

وسيتم الآن اختيار الفائزين عبر تصويت مشترك بين الجماهير ولجنة تحكيم تضم لاعبين سابقين، مدربين، وكلاء لاعبين، وصحفيين.

ويتم تحديد الفائزين بناءً على الأداء خلال عام 2025، ما يشمل النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي 2025/26.

موعد إعلان الفائزين بجائزة جلوب سوكر 

من المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل يقام يوم 28 ديسمبر 2025.

القائمة النهائية لأفضل لاعب 

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب لعام 2025، كالآتي:

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - ديزيري دوي (باريس سان جيرمان) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - خفيشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - كول بالمر (تشيلسي) - بيدري (برشلونة) - رافينيا (برشلونة)- محمد صلاح (ليفربول) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - لامين يامال (برشلونة)

محمد صلاح مرشح لأفضل مهاجم 

كما تواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل مهاجم لعام 2025، والتي ضمت:

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - هاري كين (بايرن ميونخ) - خفيشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - رافينيا (برشلونة) - محمد صلاح (ليفربول) - لامين يامال (برشلونة).

