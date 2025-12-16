لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو في رقم جديد

18 حجم الخط

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا اقتراب موسم الأعياد، لشراء قمصان لاعبيهم المفضلين كهدية لأحبائهم، ويأتي قميص لامين يامال نجم برشلونة في صدارة القمصان الأكثر مبيعا.

قميص لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو

وعلى الرغم من المكانة الأسطورية التي يحتلها كل من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو في عالم كرة القدم، كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن "Score 90" أن كلا اللاعبين لم يتمكنا من تصدر قائمة أكثر القمصان مبيعًا في أوروبا لعام 2025، وهو ما يشكل مفاجأة لعشاق كرة القدم حول العالم.

وجاء في صدارة القائمة النجم الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، بعد بيع أكثر من 1.32 مليون قميص يحمل اسمه في مختلف أنحاء القارة، ليثبت نفسه بوصفه اللاعب الأكثر تأثيرًا وشعبية بين الجماهير في الوقت الحالي.

وحل الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني بعد بيع 1.28 مليون قميص، متفوقًا عليه بفارق بسيط فقط، فيما اكتفى زميله في برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالمركز الثالث بعد بيع 1.11 مليون قميص يحمل اسمه.

أما كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، فجاء في المركز السابع بعد بيع 925 ألف قميص، في حين كان اللاعب البرتغالي دائمًا ما يتصدر هذه القوائم طوال مسيرته الطويلة، مما يعكس تغير ديناميكيات شعبية اللاعبين بين الجماهير الأوروبية في 2025.

برونو فيرنانديز ممثل الدوري الإنجليزي الوحيد في قائمة القمصان الأكثر مبيعا

من جهة أخرى، يعد برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي تمكن من دخول قائمة أفضل 10، بعد بيع 878 ألف قميص يحمل اسمه، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، الذي بيع من قمصانه 867 ألفًا.

ويظهر من القائمة أن النجوم الشباب وصاعدو الكرة الأوروبية بدأوا في منافسة الأساطير على مستوى مبيعات القمصان، ما يعكس تأثير الأداء الحالي وحضور اللاعب في الأندية الكبرى على اختيارات الجماهير.

أكثر 10 قمصان مبيعًا في أوروبا لعام 2025

1. لامين يامال (برشلونة) 1.32 مليون

2. ليونيل ميسي (إنتر ميامي) 1.28 مليون

3. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 1.11 مليون

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) 1.02 مليون

5. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 992 ألف

6. جورجيان دي أراسكايتا (فلامينجو) 975 ألف

7. كريستيانو رونالدو (النصر) 925 ألف

8. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 878 ألف

9. هاري كين (بايرن ميونيخ) 867 ألف

10. رودريجو (ريال مدريد) 798 ألف

