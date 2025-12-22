بطل الشتاء، برشلونة يغرد على قمة الدوري الإسباني 2025

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإسباني، ضمن برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" في الشتاء بعد أن خاض آخر مبارياته في البطولة خلال عام 2025، بفارق 4 نقاط عن غريمه التاريخي وأقرب ملاحقيه ريال مدريد.

وأنهى برشلونة عام 2025 بفوز غالٍ على ملعب "لا سيراميكا" في ضيافة فياريال بهدفي البرازيلي رافينيا دياز والإسباني لامين يامال، ليعيد فارق الـ4 نقاط مع ريال مدريد وسط صراع شرس بين الفريقين على اللقب كما جرت العادة.

ورغم أن "بطل الشتاء" لا يمثل لقبًا رسميًا لكنه يبدو كمؤشر إيجابي لما قد يحدث مع نهاية الموسم، ويقول التاريخ إن أغلب الفرق التي تصدرت جدول الترتيب في منتصف الموسم، ينتهي بها المطاف فوق منصة التتويج باللقب.

وكان "الملكي" قلّص الفارق مؤقتًا لنقطة واحدة فقط مع البارسا عندما حقق فوزًا مهمًا بهدفي الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي أمام إشبيلية في ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء يوم السبت.



وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على نتائج برشلونة في نهاية الموسم الذي يتوج خلاله بطلًا للشتاء وقالت إن "التاريخ يقف في صف النادي الكتالوني"، الطامح لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي مع مدربه الألماني هانز فليك.

ومع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الدور الأول إلا أن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والبطل التاريخي، لن يتمكن أبدًا من تعويض فارق الـ4 نقاط مع غريمه اللدود الذي عاد إلى المسار الصحيح بعد انطلاقة متباينة هذا الموسم على كافة الأصعدة محليًا وقاريًا.





كما يملك فياريال رابع الترتيب، 3 مباريات إضافية حتى نهاية الدور الأول من البطولة؛ لكنه حتى لو فاز بها جميعًا لن يعوض فارق الـ11 نقطة مع فريق المدرب هانز فليك في الفترة المقبلة.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 46 نقطة

2- ريال مدريد 42 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 37 نقطة

4- فياريال 35 نقطة

5- إسبانيول 30 نقطة

6- ريال بيتيس 28 نقطة

7- سيلتا فيجو 23 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

9- إلتشي 22 نقطة

10- إشبيلية 20 نقطة

11- خيتافي 20 نقطة

12- أوساسونا 18 نقطة

13- مايوركا 18 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 18 نقطة

15- رايو فاليكانو 18 نقطة

16- ريال سوسييداد 17 نقطة

17- فالنسيا 16 نقطة

18- جيرونا 15 نقطة

19- ريال أوفييدو 11 نقطة

20- ليفانتي 10 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

وعن برشلونة تحديدًا، تقول الصحيفة: "تُوج الفريق الكتالوني بطلًا للشتاء في 26 مرة سابقة، من بينها 16 مناسبة أنهى الموسم وقتها بطلًا للدوري الإسباني، وكان آخرها في نسخة 2022-2023 تحت قيادة مدربه الإسباني السابق تشافي هيرنانديز".

الموسم الماضي عاد "البلوغرانا" من بعيد وانتزع اللقب مع نهايته رغم أن أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني هو من تُوّج بطلًا للشتاء آنذاك قبل أن تتراجع نتائجه ومستواه لاحقًا ليفقد الصدارة ويحل ثالثًا خلف الغريمين.

ونجح بطل الشتاء في التتويج باللقب 8 مرات خلال آخر 10 نسخ من الدوري الإسباني، بواقع 4 من نصيب البارسا و1 لصالح أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى 3 ألقاب حطت الرحال في ملعب البرنابيو معقل ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.