صحيفة إسبانية تكشف آخر تطورات مفاوضات برشلونة وجوهرة الأهلي

يسابق نادي  برشلونة  الإسباني الزمن من أجل التعاقد مع الجوهرة المصرية الأهلاوية الشاب حمزة عبد الكريم خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، على أن يبدأ مشواره مع الفريق الرديف للنادي الكتالوني.

ويبدي اللاعب رغبة واضحة في ارتداء قميص برشلونة، إلا أن المقابل المالي يقف عائقًا أمام إتمام الصفقة إذ يتمسك النادي الأهلي بالحصول على 5 ملايين يورو نظير الاستغناء عن لاعبه، في حين لا يتجاوز العرض المقدم من برشلونة 1.8 مليون يورو بعد نهاية فترة الإعارة.

وتبقى المفاوضات مفتوحة على أمل الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة يرغب في ضم عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، على أن ينضم إلى الفريق الرديف، في بداية مسيرته مع البلوجرانا.

وأوضح التقرير أن اللاعب المصري الشاب يطمح للعب مع برشلونة، إلا أن قيمة الصفقة تمثل أزمة في إتمامها، خلال الفترة الحالية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي تطلب الحصول على 5 ملايين يورو مقابل انتقال اللاعب، بينما يعرض برشلونة 1.8 مليون يورو فقط، وذلك حال الاستقرار على ضمه، بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأتمت صحيفة آس أنه من المتوقع أن يتوصل ناديا الأهلي وبرشلونة إلى اتفاق بشأن تلك الصفقة في نهاية المطاف.

يُذكر أن حمزة عبد الكريم بدأ في المشاركة بالمباريات مع الفريق الأول في الأهلي، تحت قيادة ييس توروب، خلال الفترة الماضية، حيث ظهر في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مباريات الأحمر في كأس عاصمة مصر.

