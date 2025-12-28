الأحد 28 ديسمبر 2025
مدير تعليم دمياط يهنئ كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

في إطار تعزيز قيم الإخاء الوطني والمواطنة، ترأس ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفدا من قيادات التعليم بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط.

ترحيب كنسي يعكس عمق الروابط الوطنية

وكان في استقبال الوفد الأب بندليمون بشرى راعي الكنيسة الذي اعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكدا أنها تجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري وتعكس روح المحبة والتعايش المشترك بين جميع أطيافه.

مدير تعليم دمياط يهنئ كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

رسالة محبة من تعليم دمياط

وخلال اللقاء نقل وكيل وزارة التربية والتعليم تحيات وتقدير جميع العاملين بقطاع التعليم بدمياط لإخوانهم الأقباط، مشيرا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة حقيقية لترسيخ قيم المحبة والمواطنة، مؤكدا حرص قطاع التعليم على غرس هذه المبادئ في نفوس الطلاب بما يعزز وحدة الوطن ويحصنه ضد أي أفكار هدامة.

إشادة بدور التعليم في بناء الإنسان

من جانبه ثمن الأب بندليمون بشرى الدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بدمياط في بناء العقول وتهذيب النفوس، مشيدا بحرص وكيل الوزارة والوفد المرافق على مشاركة الكنيسة احتفالاتها بما يعكس صورة حضارية مشرفة لمحافظة دمياط.

 

أجواء مودة وتأكيد على استمرار التواصل

واختتمت الزيارة بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية في أجواء سادتها البهجة والمودة مع التأكيد على استمرار التواصل والتعاون المشترك بما يخدم العملية التعليمية والمجتمع الدمياطي.

