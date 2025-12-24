السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

18 حجم الخط

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد وهم:

حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والسيد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد الرئيس اللواءات، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد وهم:

اللواء شرطة/ أيمن علي عبد الهادي عيسى إلى طائفة السريان الأرثوذكس

اللواء شرطة/ شريف شفيق أحمد هلال إلى طائفة الأرمن الكاثوليك

اللواء شرطة/ شريف حافظ نجيب باشا إلى طائفة الروم الكاثوليك

اللواء شرطة/ ضياء الدين فتحي عبد الحميد محمد إلى طائفة السريان الكاثوليك

اللواء شرطة/ شريف عادل أمين عبدالحميد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك

اللواء شرطة/ وائل حسن عبد العظيم نصار إلى طائفة الكلدان الكاثوليك

اللواء شرطة/ حسام الدين علي مصطفى حنفي إلى طائفة اللاتين الكاثوليك

