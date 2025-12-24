الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد وهم:

حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والسيد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد الرئيس  اللواءات، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد وهم:

اللواء شرطة/ أيمن علي عبد الهادي عيسى إلى طائفة السريان الأرثوذكس
اللواء شرطة/ شريف شفيق أحمد هلال إلى طائفة الأرمن الكاثوليك
اللواء شرطة/ شريف حافظ نجيب باشا إلى طائفة الروم الكاثوليك
اللواء شرطة/ ضياء الدين فتحي عبد الحميد محمد إلى طائفة السريان الكاثوليك
اللواء شرطة/ شريف عادل أمين عبدالحميد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك
اللواء شرطة/ وائل حسن عبد العظيم نصار إلى طائفة الكلدان الكاثوليك
اللواء شرطة/ حسام الدين علي مصطفى حنفي إلى طائفة اللاتين الكاثوليك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أحمد كجوك وزير المالية

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

كأس أمم إفريقيا 2025، القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان

مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

خدمات

المزيد

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads