محافظ دمياط: نكسر الحواجز بالتعلم ونبني الإنسان قبل العمران

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في الندوة الإلكترونية التي نظمها معهد اليونسكو لمدن التعلم تحت عنوان كسر الحواجز التعلم مدى الحياة لمجموعات متنوعة من اللاجئين والمهاجرين، بمشاركة موسعة من ممثلي عدد من دول العالم، حيث جاءت مشاركة دمياط لتلفت الانتباه إلى تجربة متكاملة تعتمد على التخطيط المبكر والاستعداد المؤسسي.

دمياط والاستعداد المبكر لملف اللاجئين

وخلال كلمته، استعرض محافظ دمياط رؤية المحافظة في التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين، موضحا ان عدد اللاجئين بالمحافظة يبلغ 12194 لاجئا من جنسيات سوريا والعراق والسودان واليمن، ورغم ان دمياط ليست من المحافظات ذات الكثافات الكبيرة، إلا أنها تتعامل مع الملف باعتباره مسئولية انسانية وتنموية في المقام الأول.

التعلم مدى الحياة سلاح كسر الحواجز

وأكد المحافظ أن دمياط تنظر الى التعلم مدى الحياة كأداة رئيسية لكسر الحواجز وتعزيز الاندماج المجتمعي، وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ان التعلم ليس مسارا تقليديا فقط، بل وسيلة لبناء الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية وفتح آفاق حقيقية للمستقبل.

محافظ دمياط في الندوة الإلكترونية التي نظمها معهد اليونسكو لمدن التعلم

خدمات متكاملة بلا تمييز

وأشار الدكتور أيمن الشهابي إلى حرص المحافظة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب المهني والتمكين الاقتصادي، بما يضمن وصول الدعم الى الفئات الاكثر احتياجا دون اي تمييز.

الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة

وشدد محافظ دمياط على أن تجربة المحافظة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن المدن القادرة على التعلم والتكيف مع المتغيرات هي المدن القادرة على الصمود والنمو في مواجهة التحديات.

شراكات دولية وتبادل خبرات

ولفت إلى إيمان دمياط العميق بأهمية تبادل الخبرات مع المدن الأخرى وتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تطوير السياسات المحلية وتحقيق تنمية شاملة.

رسالة شكر ورؤية للمستقبل

وفي ختام كلمته، توجه محافظ دمياط بالشكر إلى جميع الشركاء والداعمين، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك لبناء مدن أكثر شمولا وقدرة على احتضان التنوع وتحويله إلى مصدر قوة وتنمية مستدامة.

