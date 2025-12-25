السيسي يوفد مندوبًا لحضور احتفال طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء شرطة حسن صلاح الدين حسن زيور، إلى طائفة الروم الأرثوذكس، للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأوفد الرئيس السيسي، كلًّا من حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، ومحمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى الكنيسة الأسقفية، للتهنئة وحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد.

كما أوفد الرئيس عددا من اللواءات، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد وهم:

اللواء شرطة/ أيمن علي عبد الهادي عيسى إلى طائفة السريان الأرثوذكس

اللواء شرطة/ شريف شفيق أحمد هلال إلى طائفة الأرمن الكاثوليك

اللواء شرطة/ شريف حافظ نجيب باشا إلى طائفة الروم الكاثوليك

اللواء شرطة/ ضياء الدين فتحي عبدالحميد محمد إلى طائفة السريان الكاثوليك

اللواء شرطة/ شريف عادل أمين عبدالحميد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك

اللواء شرطة/ وائل حسن عبدالعظيم نصار إلى طائفة الكلدان الكاثوليك

اللواء شرطة/ حسام الدين علي مصطفى حنفي إلى طائفة اللاتين الكاثوليك

