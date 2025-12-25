الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)

محافظ دمياط يشارك
محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد
18 حجم الخط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى كنيسة الروم الأرثوذكس للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالهما المطران ناركسيوس الوكيل البطريركي مطران دمياط وبورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق، والأب بندليمون راعي الكنيسة.


حضور موسع للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية

 شهدت الزيارة حضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وممثلي الجهات المختلفة، والأوقاف، والأزهر الشريف، وممثلي المجتمع المدني.

 

نواب مجلسي الشيوخ والنواب
نواب مجلسي الشيوخ والنواب


تهنئة رسمية ودعوات بالخير لمصر

وخلال الزيارة، قدم محافظ دمياط التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


تأكيد على قوة النسيج الوطني

وأشاد الدكتور أيمن الشهابي بروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء مصر، والتي تتجلى بوضوح في مثل هذه المناسبات الدينية، مؤكدا أن المصريين يشكلون نسيجا وطنيا واحدا مترابطا منذ أقدم العصور، يعكس عمق المحبة والانتماء للوطن، داعيا الله أن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء.

محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس
محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس


إشادة كنسية بروح المحبة والتآلف

 ومن جانبهما، أعرب المطران ناركسيوس والأب بندليمون عن تقديرهما لزيارة محافظ دمياط ونائبته وقيادات المحافظة، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس روح المحبة والألفة التي تجمع أبناء الشعب المصري في مختلف المناسبات الدينية.


درع تذكاري تقديرا لدعم المحافظة

وفي ختام الزيارة، تسلم محافظ دمياط درعا تذكاريا من ممثلي الكنيسة، تقديرا لدوره ودعمه المستمر لمحافظة دمياط وأبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ إحتفالات عيد الميلاد المجيد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جامعة دمياط عيد الميلاد المجيد كنيسة الروم الأرثوذكس محافظ دمياط

مواد متعلقة

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

201 سنة عمر الحياة النيابية في مصر.. محمد علي أنشأ المجلس العالي ثم المشورة.. والخديو إسماعيل أقام مجلس شورى النواب.. ودستور 23 أقر وجود مجلسين.. والسادات حول المنابر لأحزاب عام 1976

غلق محال مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالزرقا في دمياط

اقتداء بالنبي، الإفتاء توضح حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

السيسي لـ وفد مجلس الكنائس العالمي: مصر ستظل دومًا أرض السلام.. ملتزمون بصون حرية العبادة والعقيدة وترسيخ قيم التفاهم والتسامح.. والمؤسسات الدينية تدعم مساعي نبذ العنف والكراهية

10 رسائل مهمة من السيسي لـ وفد مجلس الكنائس العالمي

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركز الإسماعيلية التجاري (صور)

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، المصري وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

خدمات

المزيد

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads