محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى كنيسة الروم الأرثوذكس للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالهما المطران ناركسيوس الوكيل البطريركي مطران دمياط وبورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق، والأب بندليمون راعي الكنيسة.



حضور موسع للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية

شهدت الزيارة حضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وممثلي الجهات المختلفة، والأوقاف، والأزهر الشريف، وممثلي المجتمع المدني.

نواب مجلسي الشيوخ والنواب



تهنئة رسمية ودعوات بالخير لمصر

وخلال الزيارة، قدم محافظ دمياط التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تأكيد على قوة النسيج الوطني

وأشاد الدكتور أيمن الشهابي بروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء مصر، والتي تتجلى بوضوح في مثل هذه المناسبات الدينية، مؤكدا أن المصريين يشكلون نسيجا وطنيا واحدا مترابطا منذ أقدم العصور، يعكس عمق المحبة والانتماء للوطن، داعيا الله أن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء.

محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس



إشادة كنسية بروح المحبة والتآلف

ومن جانبهما، أعرب المطران ناركسيوس والأب بندليمون عن تقديرهما لزيارة محافظ دمياط ونائبته وقيادات المحافظة، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس روح المحبة والألفة التي تجمع أبناء الشعب المصري في مختلف المناسبات الدينية.



درع تذكاري تقديرا لدعم المحافظة

وفي ختام الزيارة، تسلم محافظ دمياط درعا تذكاريا من ممثلي الكنيسة، تقديرا لدوره ودعمه المستمر لمحافظة دمياط وأبنائها.

