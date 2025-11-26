رئيس مياه القناة يتفقد مسار خط سوق المفروشات وتوصيل المياه لأهالي العنانية بالقنطرة غرب

18 حجم الخط

تفقد اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، نقل مسار خط سوق المفروشات بمنطقة القنطرة غرب.

توصيل المياه للمواطنين بمنطقة العنانية

استهدفت الجولة أيضا، التأكد من توصيل المياه للمواطنين بمنطقة العنانية، وانتشار تمركز سيارات شفط الأمطار والسيول، وانتظام سير العمل وتشغيل محطة مياه الشرب بالكاب وخزانات المحطة وعبر الكلور وتخدم المحطة جنوب بورسعيد، وتعمل بطاقة تصميمية 26 ألف متر مكعب يوم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

نقل مسار خط مياه الشرب

وقال اللواء أحمد رمضان: نقل مسار خط مياه الشرب بسوق المفروشات، بمعرفة رجال الشبكات ويبلغ طوله 100 مترا قطر 300 مم.

كما تابع توصيل مياه الشرب لأهالي منطقة العنانية خط بطول 180 مترا، وذلك في استجابة وتلبية لرغبة المواطنين، كما تفقد انتظام سير العمل ومكونات محطة مياه القنطرة غرب وخطوط السحب والطرد، بالإضافة إلى طلمبات ومواتير المحطة والتي تعمل بطاقة تصميمية 64 ألف متر مكعب يوم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما استمع اللواء أحمد رمضان، للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب، و.

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد واليقظة التامة والإرادة والإخلاص والالتزام في العمل، لافتا إلى تأمين جميع العاملين بالسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ عليهم، كما اكد علي متابعة استعدادات محطات رفع الصرف الصحي مياه الشرب للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وشملت جولة اللواء أحمد رمضان، بالقنطرة غرب، تفقد أماكن انتشار كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشدد اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على أهمية خدمة الوطن بإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حيث يتواصل العمل على تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين وحمايتهم من أي مخاطر قد تواجههم في موقع العمل.

