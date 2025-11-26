الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بتوقيع اتفاقية الشراكة مع ميرسك

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع، فيتو
قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خالص التهنئة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال حضوره مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة A.P. Moller–Maersk. 

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرتين الأولى والثالثة في الإسماعيلية

استمرار عمليات الفرز باللجان الانتخابية في الإسماعيلية (فيديو)

وأشار إلى ما تمثله من خطوة محورية نحو استعادة خطوط الملاحة العالمية عبر القناة وتعزيز مكانتها كأهم شريان للتجارة الدولية.

إنجاز جديد لقناة السويس

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالإنجاز الجديد الذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة في التواصل المستمر مع كبرى الخطوط الملاحية، ونجاحها في استعادة حركة عبور سفن الحاويات التابعة لميرسك، إلى جانب الإعلان عن العودة الكاملة للخط الملاحي CMA CGM الشهر القادم، وهو ما يعكس الثقة العالمية في كفاءة قناة السويس وقدرتها على تجاوز التحديات. 

جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي

وثمَّن المحافظ الجهود الدؤوبة للقيادة السياسية والدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان له الدور الأكبر في تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب من خلال قمة شرم الشيخ للسلام، وهو ما مهد الطريق لعودة الملاحة الدولية تدريجيًّا إلى معدلاتها الطبيعية، ودفع الشركات العالمية إلى اتخاذ قرار العودة الآمنة عبر القناة. 

وأكد "أكرم"، أن محافظة الإسماعيلية تفخر بالإنجازات المتتالية لهيئة قناة السويس، التي لا تساهم فقط في دعم الاقتصاد الوطني، بل تعزز من مكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي ومحور رئيسي لحركة التجارة بين الشرق والغرب.

واختتم المحافظ تهنئته بتمنياته باستمرار النجاحات وبمزيد من الشراكات الدولية التي تعزز مكانة قناة السويس وتدعم خطط الدولة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الجريدة الرسمية