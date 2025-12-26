التشكيل الأقرب لمنتخب جنوب أفريقيا أمام الفراعنة بكأس الأمم

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، استقر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، على تشكيل فريقه أمام منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المباراة التي ستقام بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها في المغرب الأحد الماضي.

وبحسب الصحف في جنوب إفريقيا، ستشهد تشكيلة البافانا بافانا العديد من التغييرات على عكس المباراة الأولى أمام أنجولا.

تشكيل جنوب أفريقيا الأقرب أمام منتخب مصر

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

في خط الدفاع: خوليسو موداو - سيابونجا نجازانا - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

في خط الوسط: تيبوهو موكوينا - تالينتي مباثا - سيفو مبولي.

في خط الهجوم: تشيبانج موريمي - أوسوين أبوليس - لايل فوستر.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا اليوم الجمعة 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس إفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

