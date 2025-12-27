السبت 27 ديسمبر 2025
رياضة

المغرب يسقط في فخ التعادل أمام مالي بكأس الأمم الإفريقية

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو
سقط  منتخب المغرب في فخ التعادل أمام  منتخب مالي بهدف لكل منهما  من المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

وسجل هدف التقدم لمنتخب المغرب اللاعب براهيم دياز في الدقيقة 5+45 من ركلة جزاء. 

وتعادل لمنتخب مالي لتحسين سينايكو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

تشكيل المغرب أمام مالي 

وأعلن وليد الركراكي مدرب الغرب عن تشكيل أسود أطلس لمواجهة مالي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.3

خط الدفاع: نصير مزراوي – نايف أكرد – جواد الياميق – أنس صلاح الدين.

خط الوسط: نائل العيناوي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: براهيم دياز – أيوب الكعبي – إسماعيل صيباري.

 

تشكيل مالي أمام المغرب 

كما أعلن مدرب منتخب مالي عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب والذي جاء مكون من: 

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: وويو كوليبالي – عثمان كامارا – أليو ديانج – عبد الله ديابي – ناثان جاساما.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي – إيف بيسوما – مامادو دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو – مامادو سانجاري.

وبهذه النتيجة يتأخر حسم صعود المنتخب المغربي لدور الـ16 من البطولة حيث يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط بينما تأتي مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

مواجهة المغرب منتخب مالي منتخب المغرب لاسين سينايوكو كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية

