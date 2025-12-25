محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة التنمية المحلية لافتتاح عدد من المشروعات

18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه ظهر اليوم الخميس، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في مستهل زيارتها للمحافظة؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وسفراء الكويت، البحرين، سراليون، بنجلاديش، الفلبين.

ويفتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، في حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مركز الإسماعيلية التجاري، المول التجارى الملحق بمنتجع الفيروز الواقع بطريق البلاجات.

معلومات عن مركز الإسماعيلية التجاري

ويقام "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" على مساحة إجمالية ٦٥٠٠ م² بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم ١١٧ محلًا تجاريًّا، و٣ كافيتريات ومطاعم، ومبنى إداري، وغرفة تحكم مركزي، وكاميرات مراقبة، ووحدة إطفاء، وغرفة أمن وحراسة، وحمامين متعددين للرجال والسيدات، إلى جانب مسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات.

أهمية مركز الإسماعيلية التجاري

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مركز الإسماعيلية التجاري يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية بالمحافظة، حيث يوفر منصة تسويقية حديثة لعرض المنتجات المحلية، خاصة منتجات المصانع القائمة بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الجافة والمنتجات الغذائية المعبأة، ويعزز حركة التجارة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أن أهمية المركز تنبع من كونه مجمعًا تجاريًا متكاملًا يتمتع بموقع متميز وقريب من موقف عمومي يربط المدينة بالمراكز المختلفة، ما يسهل وصول المواطنين ويعزز الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، مع توفير مساحات عرض مجهزة وبقيمة إيجارية تنافسية تدعم صغار المصنعين وتتيح لهم نافذة بيع مستقرة داخل قلب المدينة.

وأكد أنه مازال بإمكان أبناء الإسماعيلية الجادين والراغبين في التعاقد بالتوجه لحي أول اعتبارًا من أول يناير القادم للتعاقد.

