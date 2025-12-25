الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يتابع سير اختبارات كلية الصيدلة

جانب من متابعة الامتحانات،
جانب من متابعة الامتحانات، فيتو
18 حجم الخط

انطلقت الاختبارات بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفق منظومة تنظيمية دقيقة تضمن الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب. 

انطلاق امتحانات المتطلبات للمستوى الأول بكلية العلوم الصحية جامعة الإسماعيلية

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص لـ 31 ديسمبر

متابعة سير الامتحانات 

تابع الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سير الاختبارات، في إطار الحرص على الاطمئنان على انتظام اللجان، وتوافر الدعم الفني والإداري اللازم، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية.

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

وتأتي الاختبارات بكلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبمشاركة الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين حامد، منسق برامج كلية الصيدلة، في إطار متابعة متواصلة لضمان حسن سير العملية الامتحانية. 

مواعيد انطلاق الامتحانات 

تبدأ امتحانات كلية الصيدلة في الفترة من 24 ديسمبر الجاري وحتى 22 يناير المقبل، حيث تُعقد نسبة 95% من الاختبارات بنظام إلكتروني، بما يعكس توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث أساليب التقييم الأكاديمي. 

وشهدت قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب الأسنان انعقاد اختبار مقرر مراقبة جودة المواد الدوائية لطلاب المستوى الرابع برنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية)، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للاختبار 88 طالبًا، وسط التزام كامل بالضوابط التنظيمية والتقنية.

كما عُقد اختبار مقرر كيمياء عضوية 3 لطلاب المستوى الثاني ببرنامج فارم دي، وبرنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية)، داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب وكلية الصيدلة، بإجمالي عدد طلاب بلغ 571 طالبًا، في أجواء اتسمت بالانضباط والدقة والتنظيم.

تأتي هذه الاختبارات في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تطوير منظومة التقييم، وضمان جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة ودعمًا لمسيرة التميز الأكاديمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الجديدة التحول الرقمي التعليم والطلاب الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة العلوم الصحية العملية الامتحانية انطلاق الامتحانات جامعة الإسماعيلية الأهلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة القناة يتفقد انتظام لجان امتحانات كلية الآداب

رئيس جامعة القناة يتابع انتظام العمل داخل لجان امتحانات البرامج المميزة

رئيس جامعة القناة يفتتح النسخة الـ33 لمعرض الكتاب السنوي

رئيس جامعة القناة يتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعي

الأكثر قراءة

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل المواجهة الـ13 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads