نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يتابع سير اختبارات كلية الصيدلة

18 حجم الخط

انطلقت الاختبارات بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفق منظومة تنظيمية دقيقة تضمن الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

متابعة سير الامتحانات

تابع الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سير الاختبارات، في إطار الحرص على الاطمئنان على انتظام اللجان، وتوافر الدعم الفني والإداري اللازم، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية.

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

جانب من متابعة الامتحانات، فيتو

وتأتي الاختبارات بكلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبمشاركة الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين حامد، منسق برامج كلية الصيدلة، في إطار متابعة متواصلة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

مواعيد انطلاق الامتحانات

تبدأ امتحانات كلية الصيدلة في الفترة من 24 ديسمبر الجاري وحتى 22 يناير المقبل، حيث تُعقد نسبة 95% من الاختبارات بنظام إلكتروني، بما يعكس توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث أساليب التقييم الأكاديمي.

وشهدت قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب الأسنان انعقاد اختبار مقرر مراقبة جودة المواد الدوائية لطلاب المستوى الرابع برنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية)، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للاختبار 88 طالبًا، وسط التزام كامل بالضوابط التنظيمية والتقنية.

كما عُقد اختبار مقرر كيمياء عضوية 3 لطلاب المستوى الثاني ببرنامج فارم دي، وبرنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية)، داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب وكلية الصيدلة، بإجمالي عدد طلاب بلغ 571 طالبًا، في أجواء اتسمت بالانضباط والدقة والتنظيم.

تأتي هذه الاختبارات في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تطوير منظومة التقييم، وضمان جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة ودعمًا لمسيرة التميز الأكاديمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.