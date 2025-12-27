أشرف كابونجا يحتفل بحصوله على لقب أقوى رجل في العالم مع ذوى الهمم (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" بثا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لتغطية احتفال البطل والمصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية ، بحصوله على لقب أقوى رجل في العالم، والذى شهده نادي الشبان المسلمين في محافظة الإسماعيلية، واحتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم.

الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة

حيث شارك البطل والمصارع أشرف كابونجا أبناء محافظة الإسماعيلية، والأطفال وذوي الهمم احتفالهم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وكذا احتفال بعض أبناء المحافظة بلقب كابونجا أقوى رجل في العالم، وذلك عقب حصوله على شهادة جديدة من موسوعة جينيس تسلمها أمس.



رسالة شكر للمساندين وعتاب للمتجاهلين

ومن جانبه أكد البطل أشرف كابونجا خلال اللقاء، على خالص شكره وتقديره لكل من سانده خلال مشواره الذى استمر لعدة أعوام حتى تمكن من الحصول على لقب أقوى رجل في العالم وذلك بعد أن قام بجر قطار ومقطورة ومركب بأسنانه حيث تتجاوز أوزان تلك الأشياء عشرات الاطنان.

ولفت كابونجا إلى أنه يعتمد على نظام غذائي متكامل وضعه لنفسه، وذلك ليحافظ على قوته البدنية، حيث يأكل في اليوم الواحد 30 بيضة كما أنه يعتمد في عملية الاستشفاء الخاصة بالعضلات على الاغتسال بالمياه الساخنة ثم الباردة متحاشيا تناول الأدوية وذلك لخطورة تناول الأدوية على الصحة بخاصة المسكنات إلا عند الحاجة.

مشروعات جديدة خلال عام 2026

وكشف كابونجا عن مشروعاته خلال العام المقبل 2026 والتى سوف يكون منها إجراء محاولة شد طائرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضع مخططا لانجازه خلال العام المقبل.

