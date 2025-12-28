غرفة عمليات المؤتمر: انتظام العمل داخل اللجان الفرعية بإعادة انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

باشرت غرفة العمليات المركزية أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب

الإنتخابات البرلمانية، وتابعت الغرفة فتح لجان مرشحة حزب المؤتمر الدكتورة أماني الليثي، والبالغ عددها 139 لجنة انتخابية بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز الفتح بمحافظة أسيوط، حيث رصدت من خلال المتابعة الميدانية انتظام سير العمل داخل اللجان الفرعية.

كما رصدت غرفة العمليات التزامًا وانضباطًا ملحوظين خارج مقار اللجان، وتأمينًا كاملًا لمحيط اللجان الانتخابية، بما يوفر مناخًا آمنًا ومطمئنًا للناخبين ويعزز ثقتهم في النزول والإدلاء بأصواتهم بحرية.

وأكدت الغرفة أنها على تواصل مستمر على مدار اليوم الثاني مع غرفة عمليات مرشحة حزب المؤتمر الدكتورة أماني الليثي، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية ورصد أية مستجدات حتى انتهاء التصويت.

وفي ختام البيان، تناشد غرفة العمليات المركزية المرأة المصرية، الأم والأخت، بالنزول والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهن، تأكيدًا لدورهن الأصيل في الحياة السياسية، ومشاركتهن الفاعلة على قدم المساواة مع الرجل في اختيار من يتحدث باسمهن ويمثلهن تحت قبة البرلمان.

