الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منذر طمين يقود تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

المصري
المصري
18 حجم الخط

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة  نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من  بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر


عصام ثروت لحراسة المرمى 

كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي  لخط الظهر

 محمود حمادة، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

أحمد القرموطي، حسن علي  ، محمد الشامي  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

البدلاء:  محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف  ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج،  أحمد علي عامر، أحمد شرف.

مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود

ويسعى فريق المصري إلى تحقيق الفوز للانفراد بقمة المجموعة الثالثة التي يتقاسمها مع الزمالك لكن مهمته لن تكون سهلة أمام حرس الحدود الطامح لتحقيق فوزه الأول بالمجموعة.

طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والمصري 

وليد عبد الرازق، حكمًا للساحة.
مصطفى حسن،  مساعد حكم أول.
هاشم عبد المريد، مساعد حكم ثان.
أحمد ناصر، حكمًا رابعًا.
محمد عبد العزيز، حكم تقنية الفيديو 
أحمد طارق موسى، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة مناصفة مع المصري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف للابيض يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر

 

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الأهلي..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر


-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

تعديل في موعد مباراة المصري وسموحة بالجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة الكابتن طه عزت عن إجراء تعديل في مواعيد عدد من  مباريات كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة وذلك نظرًا لظروف البث الفضائي

وشملت تلك التعديلات مباراة المصري وسموحة بالجولة الخامسة من البطولة، حيث تقرر إقامة المباراة على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثامنة مساء اليوم ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود منذر طمين كأس عاصمة مصر المصري البورسعيدي حرس الحدود تشكيل المصري امام حرس الحدود

مواد متعلقة

زئير العرب يزلزل القارة السمراء في الجولة الأولى بأمم أفريقيا.. مصر والمغرب وتونس والجزائر تفتح أبواب المجد.. صلاح ومرموش يغتالان طموح زيمبابوي.. والتشكيل المثالي لـ "الكان" يتزين بألوان العلم المصري

الموعد والقناة الناقلة لمباراة المصري وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

أحمد سامي على أعتاب مودرن سبورت بعد إقالة مجدي عبد العاطي

البنك الأهلي في مهمة صعبة أمام الجونة من أجل صدارة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

بيراميدز والإسماعيلي، لقاء الجريحين بدون نقاط في كأس عاصمة مصر

المصري يواجه حرس الحدود الليلة في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads