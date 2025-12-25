مصطفى شلبي وأوفا يقودان البنك الأهلي أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الجونة ضمن مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس عاصمة مصر .

موعد مباراة البنك الأهلي والجونة

ويلتقي فريق الجونة نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة فى كأس عاصمة مصر



جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع..أمير مدحت، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحي، أحمد النادري، محمد ابراهيم

خط الهجوم..مصطفى شلبي، يسرى وحيد، أحمد أمي أوفا.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد صبحي، محمود عماد، أحمد متعب، أحمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، داو سيريل

مباراة الجونة والبنك الأهلي

ويسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث بأربع نقاط، لكن مهمته ستكون صعبة للغاية أمام الجونة صاحب الصدارة بست نقاط والذي لن يفرط فيها بسهولة وهو ما يجعل المواجهة صعبة لكلا الفريقين.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر



-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلي (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد إنبى (2-1)

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري (1-1)

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش (0-0)

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الأهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الإسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر



-بطل كأس عاصمة مصر يحصل على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة يحصل على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث يحصل على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع يحصل على مليون و500 ألف جنيه

