الكاف يصدم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

18 حجم الخط

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) توقيع غرامة مالية على منتخب مصر، وذلك على خلفية عدم التزام لاعبي المنتخب والجهاز الفني بالتواصل مع وسائل الإعلام داخل المنطقة المختلطة عقب مباراة زيمبابوي بالجولة الأولى لأمم أفريقيا.

عقوبة مالية على منتخب مصر

وأوضح الاتحاد أن أعضاء الوفد المصري مرّوا مباشرة عبر المنطقة المختلطة دون التوقف للحديث مع الصحفيين أو الإجابة عن أسئلة ما بعد المباراة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للوائح البطولة والالتزامات الإعلامية المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لذلك تم توقع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار.

وفي هذا السياق، أصدر (كاف) تحذيرًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه سيتم فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة، خاصة قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا المقررة في وقت لاحق اليوم في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية,

وشدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن الالتزام بالتغطية الإعلامية من قبل جميع المنتخبات المشاركة يُعد شرطًا أساسيًا لا يقبل المساومة، لما له من أهمية في إنجاح البطولات وضمان حقوق وسائل الإعلام والجماهير.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب جنوب افريقيا، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.