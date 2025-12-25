زئير العرب يزلزل القارة السمراء في الجولة الأولى بأمم أفريقيا.. مصر والمغرب وتونس والجزائر تفتح أبواب المجد.. صلاح ومرموش يغتالان طموح زيمبابوي.. والتشكيل المثالي لـ "الكان" يتزين بألوان العلم المصري

18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا 2025، أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

وشهدت الجولة الأولى بـ بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعض الأرقام والإحصائيات نسردها في السطور التالية.

تألق المنتخبات العربية

شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 بصمة واضحة للمحترفين العرب في الخارج، بعدما جاءت جميع الأهداف العربية عبر لاعبين يلعبون خارج الدوريات المحلية، ليؤكدوا دورهم الحاسم في انطلاق مشوار منتخباتهم بالبطولة.

قاد الثنائي المحترف في الدوري الإسباني، إبراهيم دياز وأيوب الكعبي، منتخب أسود الأطلس لتحقيق الفوز في مباراة الافتتاح أمام جزر القمر، بعدما سجلا هدفي الانتصار ومنحا المغرب بداية قوية على أرضه.

ومع منتخب مصر واصل نجما الدوري الإنجليزي التألق، حيث سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي فوز المنتخب المصري على زيمبابوي، ليقودا الفراعنة لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

في لقاء أوغندا، تألق إلياس عاشوري لاعب كوبنهاجن الدنماركي بتسجيل هدفين، فيما أضاف إلياس سخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت هدفًا آخر، لمنتخب تونس ليؤكد محترفو أوروبا تفوقهم مع نسور قرطاج.

أما الخضر، ففرض محترفو الخارج كلمتهم أمام السودان، بعدما سجل رياض محرز لاعب الأهلي السعودي هدفين، وأضاف إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن هدفًا ثالثًا، ليقودوا الجزائر لانتصار مستحق في أولى مبارياتها.

تفوق المنتخبات العربية

تصدرت المنتخبات العربية مجموعاتها بجدارة ولم يخسر أي منتخب عربي في الجولة الأولى إلا أمام فريق عربي مثله، وتحديدا جزر القمر أمام المغرب 2/0، والسودان أمام الجزائر 3/0، بينما حققت مصر الفوز على زيمبابوي 2/1، وتونس على أوغندا 3/1.

والأمر الإيجابي أن الجولة الأولى من النسخة الحالية جاءت مغايرة لما حدث في النسخة السابقة.

ففي نسخة 2023 لم يحقق أي فريق عربي الفوز في الجولة الأولى، باستثناء المغرب، لكن الأمر تغير هذه المرة بانتصار رباعي عربي في انطلاقة المشوار.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية

تصدر الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا منتخب مصر التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية بحسب شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى كالتالي:

أهداف قاتلة

تميزت الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية الحالية بتسجيل الكثير من الأهداف القاتلة في اللحظات الأخيرة من المباريات حيث خطفت زامبيا التعادل 1/1 من مالي بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كما فازت مصر على زيمبابوي 2/1، عبر هدف محمد صلاح القاتل في الدقيقة 91.

وكانت قمة الإثارة في مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية حيث سجلت غينيا التي كانت تلعب بعشرة لاعبين هدفا في الدقيقة 85 لكن بوركينا لم تستسلم وسجلت هدفين قاتلين في الدقيقتين 95 و98، لتقتنص فوزا دراماتيكيا.

وسجلت السنغال هدفا في الدقيقة 90 أكملت به الفوز 3/0 على بوتسوانا، كما سجلت أوغندا هدف تقليص الفارق في الخسارة 3/1 أمام تونس في الدقيقة 92.

أزمة التذاكر والسوق السوداء

ظهرت أزمة السوق السوداء الخاصة بتذاكر المباريات خاصة المهمة منها والتي وصلت فيها الأسعار لأرقام كبيرة.

لكن السلطات المغربية تحركت سريعا وأعلنت فتح تحقيق قضائي بحق ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في بيع تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في السوق السوداء.

لقطات طريفة

في مباراة مصر وزيمبابوي، شهد السلام الوطني لقطة طريفة من جانب مخرج اللقاء، حيث قام بوضع الكاميرا على لاعبي منتخب زيمبابوي، أثناء النشيد الوطني لمنتخب مصر.

وتم تبرير الأمر بأن المخرج برتغالي ولا يعرف النشيد الوطني لمصر لكن اللقطة أثارت جدلا كبيرا، حيث يتم الإعلان قبلها عن اسم الدولة التي سيتم عزف نشيدها الوطني.

تعطل تقنية الفيديو

وشهدت مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين أزمة كبيرة بعد تعطل تقنية الفيديو لنحو 15 دقيقة.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تعمل بشكل عادي منذ انطلاق اللقاء وحتى بداية الشوط الثاني لكن الازمة اكتشفت بعدما طالب لاعبو بنين ‌الحكم بمراجعة لقطة لمسة ‍يد ضد مدافع الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا داخل منطقة الجزاء.

وانتظر اللاعبون لعدة دقائق قبل أن يبلغهم الحكم بأن تقنية الفيديو المساعد خارج الخدمة.

كما توقفت المباراة أكثر من مرة لإتاحة الفرصة للحكم من أجل إصلاح جهاز الاتصال الخاص به لتمكينه من استعادة التواصل مع طاقم التحكيم المساعد.

وقبل نهاية اللقاء ‍بنحو ربع ساعة أشار الحكم ‌مجددا إلى اللاعبين إلى أن تقنية الفيديو المساعد عادت إلى العمل

لفتات إنسانية

شهدت البطولة بعض اللقطات الإنسانية وبدأت بمباراة المغرب، حيث نزع اللاعبون معاطفهم، ومنحوها للأطفال الواقفين أمامهم قبل السلام الوطني، للاحتماء بها من الأمطار الغزيرة.

وخطف لاعبو منتخب تونس الأنظار بلقطة إنسانية مماثلة قبل انطلاق مباراتهم أمام أوغندا، في الجولة الأولى للبطولة.

وقبل بدء المباراة، كانت الأمطار الغزيرة تتهاطل على أرض الملعب في الاستاد الأولمبي بالرباط، وفي اللحظة التي اصطف فيها نجوم منتخب تونس لتحية النشيدين الرسميين للبلدين، كان ملتقطو الكرات يقومون بمهمتهم المتمثلة في الوقوف أمام لاعبي "نسور قرطاج".

وقام عدد من لاعبي منتخب تونس بنزع المعاطف الواقية ووضعوها على أجسام الأطفال الصغار، بهدف حمايتهم من الأمطار الغزيرة.

الأمر نفسه قام به محمد شحاتة، نجم منتخب مصر، الذي أنقذ طفلا من البرد الشديد، خلال مباراة الفراعنة وزيمبابوي.

وكان شحاتة يجري عمليات الإحماء مع زملائه خلف المرمى، ولاحظ ارتجاف أحد الأطفال من جامعي الكرات، بسبب شدة البرد، فخلع معطفه ومنحه للطفل، الذي تردد قليلا ثم ارتداه.

غزارة تهديفية

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب إحراز 29 هدفا بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات.

اكثر المجموعات تهديفا

وجاءت حصيلة الأهداف المسجلة بالمجموعات الستة كالتالي:

مجموعة تونس: 7 أهداف

مجموعة مصر: 6 أهداف

مجموعة الجزائر: 6 أهداف

مجموعة المغرب: 4 أهداف

مجموعة السنغال: 4 أهداف

مجموعة الكاميرون والأفيال: هدفان فقط

6 منتخبات على نظافة شباكها

حافظت 6 منتخبات على نظافة شباكها بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء المغرب المستضيف لبطولة أمم أفريقيا وكوت ديفوار حامل اللقب على رأس قائمة المنتخبات التي حافظت علي نظافة الشباك بعد الجولة الأولى لدور المجموعات، وضمت القائمة أيضا: الكونغو الديمقراطية، والسنغال، والجزائر، والكاميرون.

فشل 6 منتخبات إحراز أهداف

وفشلت 6 منتخبات في إحراز أهداف بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ولم تنجح منتخبات جزر القمر وبنين وبوتسوانا والسودان وموزمبيق والجابون في الوصول لمرمى المنافسين بعد انتهاء الجولة الأولى وإحراز أي هدف.

وتلقى جزر القمر الخسارة أمام المغرب 2-0، وبنين أمام الكونغو الديمقراطية 1-0، وبوتسوانا أمام السنغال 3-0، والسودان أمام الجزائر 3-0، وموزمبيق أمام كوت ديفوار 1-0، والجابون أمام الكاميرون 1-0.

هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الأولى

ويحتل الثلاثي التونسي إلياس العاشوري والسنغالي نيكولاس جاكسون والجزائري رياض محرز صدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد هدفين لكل لاعب بعد الجولة الأولى.

فيما جاء في المركز الثاني أيوب الكعبي وبراهيم دياز نجما المغرب، ومحمد صلاح وعمر مرموش نجما مصر، وإلياس السخيري نجم تونس ولكل منهم هدف واحد.

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر ( المجموعة الأولى )

مالي 1-1 زامبيا (المجموعة الأولى)

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا (المجموعة الثانية)

مصر 2-1 زيمبابوي (المجموعة الثانية)

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان (المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق (المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون (المجموعة السادسة)

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2025

المغرب: 3 نقاط

زامبيا: نقطة واحدة

مالي: نقطة واحدة

جزر القمر: بلا نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2025

جنوب إفريقيا: 3 نقاط

مصر: 3 نقاط

زيمبابوي: بلا نقاط

أنجولا: بلا نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025

تونس: 3 نقاط

نيجيريا: 3 نقاط

تنزانيا: بلا نقاط

أوغندا: 0 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2025

السنغال: 3 نقاط

الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط

بنين: بلا نقاط

بوتسوانا: بلا نقاط

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2025

الجزائر: 3 نقاط

بوركينا فاسو: 3 نقاط

غينيا الاستوائية: بلا نقاط

السودان: بلا نقاط



ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2025

كوت ديفوار: 3 نقاط

الكاميرون: - 3 نقاط

الغابون: بلا نقاط

موزمبيق: بلا نقاط

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

