موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بلدية المحلة، عصر اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

مباراة الزمالك وبلدية المحلة تنطلق في تمام الساعة 2 ونصف عصر اليوم الأحد.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم للحفاظ على لقب كأس مصر بعد ما حقق النسخة الأخيرة.

فيما يأمل بلدية المحلة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من البطولة مبكرا.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16.

قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

نتائج مباريات كأس مصر في دور الـ32



مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

مباريات دور الـ16 (ثمن نهائي) بطولة كأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية (1-1)(4-2)

البنك الأهلي ضد إنبي

بتروجيت ضد مودرن سبورت

الجونة ضد بيراميدز

الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

حرس الحدود ضد سموحة

زد ضد المصري

المصرية للاتصالات ضد فاركو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.