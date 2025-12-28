الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بلدية المحلة، عصر اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

مباراة الزمالك وبلدية المحلة تنطلق في تمام الساعة 2 ونصف عصر اليوم الأحد.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة

 

 

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم للحفاظ على لقب كأس مصر بعد ما حقق النسخة الأخيرة.

فيما يأمل بلدية المحلة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من البطولة مبكرا.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16.

قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة 

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" –  علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

 

نتائج مباريات كأس مصر في دور الـ32


مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)
مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

مباريات دور الـ16 (ثمن نهائي) بطولة كأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية (1-1)(4-2)

البنك الأهلي ضد إنبي
بتروجيت ضد مودرن سبورت
الجونة ضد بيراميدز
الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا
حرس الحدود ضد سموحة
زد ضد المصري
المصرية للاتصالات ضد فاركو

