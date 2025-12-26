لقب تاريخي في الظهور الأول، انتصارات وإنجازات منتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية 2025، يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المواجهة المرتقبة للفراعنة، اليوم الجمعة، أمام نظيره جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب وتستمر حتى الـ18 من يناير المقبل.

تاريخ مشاركات جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

شارك منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 11 مرة أولها في النسخة العشرين على أرضه 1996 وآخرها في النسخة الرابعة والثلاثين التي أقيمت في كوت ديفوار 2024.

وحقق "بافانا - بافانا" اللقب عام 1996 داخل الديار بعد التفوق على منتخب تونس (2 – 0) في أول ظهور له في البطولة التي استبعد من نسختها الأولى بسبب التفرقة العنصرية.

وحقق المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثاني في ظهوره الثاني في نسخة 1998 ببوركينافاسو بعد خسارته أمام نظيره المصري (0 – 2) كما حقق المركز الثالث مرتين ’ الأولى في المشاركة الثالثة سنة 2000 بعد تفوقه على منتخب تونس بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدفين في كل شبكة والثانية في النسخة السابقة بعد أن تفوق بركلات الترجيح أيضًا على منتخب الكونغو الديمقراطية.

مع التتويج بالذهب في الظهور الأول والفضة في الثاني والبرونز في الأخير ’ تراجعت نتائج عملاق جنوب "القارة السمراء" في 7 من مشاركاته الثمان الأخرى ’ حيث بلغ ربع النهائي في نسخ 2002 و2013 و2019 ’ فيما ودع من مرحلة المجموعات 4 مرات في نسخ 2004 و2006 و2008 و2015.

- 50 مباراة خاضها منتخب جنوب أفريقيا في (كان) بدأت أمام الكاميرون في افتتاح النسخة رقم 20 سنة 1996 في جوهانسبرج وآخرها في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة المركز الثالث في نسخة 2023.

- حقق منتخب جنوب أفريقيا 18 فوزًا طوال تاريخه في كأس الأمم الأفريقية ’ بدأها أمام نظيره الكاميروني (3 – 0) في افتتاح نسخة 1996 ’ وحقق انتصاره الثامن عشر على حساب منتخب المغرب (2 – 0) في ثمن نهائي نسخة النسخة الماضية.

- 17 تعادلًا حققها منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات أمم أفريقيا ’ الأول مع منتخب أنجولا (0 – 0) في مستهل مشوار الطرفين في نسخة 1998 ’ والأخير مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في مباراة المركز الثالث بنسخة 2023 قبل أن يسحمها بركلات الترجيح.

- 15 خسارة تكبدها منتخب جنوب أفريقيا في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا ’ حيث كانت البداية أمام مصر (0 – 1) في الجولة الختامية للمجموعة الأولى في بطولة 1996 ’ وآخرها أمام منتخب مالي (0 – 2) في مستهل مبارياته في ظهوره الحادي عشر في كوت ديفوار 2024.

- 55 هدفًا سجلها منتخب جنوب أفريقيا خلال مشاركاته الـ 11 السابقة في (كان) ’ افتتحها المهاجم فيلمون ماسينجا عند الدقيقة 15 في شباك الحارس الكاميروني ويليام أنديم في افتتاح النسخة رقم 20 عام 1996 ’ وأخرها عن طريق تيبوهو موكوينا في الدقيقة 90 من علامة الجزاء في مرمى الحارس النيجيري ستانلي نوابالي في المواجهة التي جمعت الطرفين في نصف نهائي نسخة 2023.

- 48 هدفًا استقبلتها شباك أبطال نسخة 1996 في النهائيات ’ حيث كانت البداية عبر القدم اليمنى للنجم المصري أحمد الكأس في الدقيقة السابعة من عمر لقاء المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لنسخة 1996 واستقبلته شباك الحارس أندريه أريندسي ’ والأخير جاء بالقدم اليمنى أيضًا للمدافع النيجيري وليام إيكونج من علامة الجزاء في شباك الحارس رونوين ويليامز عند الدقيقة 67 من عمر لقاء الطرفين في نصف نهائي نسخة 2023 في كوت ديفوار.

- 5 انتصارات حققها "بافانا – بافانا" خلال 6 مباريات خاضها قبل التتويج باللقب عام 1996 على أرضه وهو أكبر عدد من الانتصارات في مشاركة واحدة ’ في المقابل لم يحقق أي فوز خلال ثلاث مشاركات في 2006 و2008 و2015.

- 11 هو أكبر عدد من الأهداف لمنتخب جنوب أفريقيا في نسخة واحدة وحققه في ظهوره الأول على أرضه عام 1996 ’ أما في مشاركته السادسة في مصر 2006 فلم يسجل أي هدف.

- 6 أهداف كان أكبر عدد تستقبله شباك منتخب جنوب أفريقيا في نسخة واحدة وتحقق لأول مرة في بطولة 1998 ثم 2000 وأخيرًا في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية.

- ودع "بافانا – بافانا" منافسات نسخة 2013 على أرضه رغم أنه لم يخسر أي مباراة ’ حيث فاز على أنجولا وتعادل مع الرأس الأخضر والمغرب في مرحلة المجموعات ثم تعادل مع مالي (1 – 1) في ربع النهائي وخسر بركلات الترجيح.

- أكبر فوز لمنتخب جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا كان (4 – 0) على ناميبيا في مرحلة المجموعات في السابقة ’ أما ثاني أكبر فوز فكان (4 – 1) وجاء في مواجهة ناميبيا أيضًا في نسخة 1998’ وتفوق بفارق 3 أهداف أيضًا على العملاقين الكاميرون وغانا في نسخة 1996 ’ أما أكبر خسارة فكانت (0 – 4) أمام نيجيريا في مرحلة المجموعات بنسخة 2004 في تونس.

- أحرز بينديكت مكارثي 4 أهداف في شباك روني كاناليلو حارس منتخب ناميبيا في الجولة الختامية للمجموعة الثالثة في نسخة 1998 ببوركينافاسو وهو ثاني أفضل مسجل في مباراة واحدة بفارق هدف عن النجم الإيفواري لوران بوكو الذي أحرز 5 أهداف في لقاء بلاده أمام إثيوبيا في نسخة 1970.

- أدار الزامبي تشارلز ماسيمبي لقائي منتخب جنوب أفريقيا أمام كوت ديفوار في مرحلة المجموعات والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي نسخة 1998 ’ بعد أن نال شرف الظهور في المباراة النهائية لنسخة 1996 أمام منتخب تونس.

- خاض "بافانا – بافانا" مبارياته الثلاثة في مرحلة المجموعات في نسخة 2004 في تونس على ثلاثة ملاعب مختلفة حيث استهل مشواره أمام بنين على ملعب الطيب المهيري في صفاقس ’ ثم انتقل إلى مدينة المنستير لمواجهة نيجيريا على ملعب مصطفى بن جنات وأخيرًا اختتم مشواره أمام المغرب على الملعب الأولمبي في سوسة.

- تعد المشاركة السادسة عام 2006 لمنتخب جنوب أفريقيا في (كان) الأسوأ على الإطلاق حيث خاض ثلاث مباريات خسرها جميعًا أمام غينيا وتونس وزامبيا ولم يسجل أي هدف وعاد إلى بلاده وشباكه مثقلة بخمسة أهداف.

- فرضت المدرسة الوطنية هيمنتها على رأس الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا في أول 3 مشاركات عبر الثلاثي كليف باركر وجومو سونو وتروت مولوتو ’ ثم ظهرت المدرسة الأوروبية لأول مرة في المشاركة الرابعة في نسخة 2002 عبر البرتغالي كارلوس كيروش.

- أبريل فومو أعاد المدرب الوطني للواجهة مجددًا في نسخة 2004 بتونس ثم تولى الثنائي جوردان ايجسوند وإبراهيم ماشابا في نسختي 2013 و2015 مقابل ثلاث مرات لمدربين أجانب أبرزهم البرازيلي الشهير كارلوس البرتو باريرا في نسخة 2008 وقبله الروماني تيد دوميترو في 2006 والإسكتلندي ستيوارت باكستير في نسخة 2019 وأخيرًا البلجيكي هوجو بروس في نسخة 2023.

رغم خسارة منتخب جنوب أفريقيا لقب كأس الأمم الأفريقية 1998 في بوركينافاسو أمام نظيره المصري توج مهاجمه الشاب وقتها "بيني" مكارثي (19 سنة) بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهي المرة الوحيدة التي نجح فيها أحد نجوم "بافانا – بافانا" في تحقيق هذا الإنجاز.

- تصدر نجوم جنوب أفريقيا لائحة هدافي كأس الأمم الأفريقية مرتين؛ الأولى كانت عبر بينديكت مكارثي في نسخة 1998 مناصفة مع المصري حسام حسن بعد أن أحرز كلًا منهما 7 أهداف والثانية جاءت عبر شون بارتليت عندما تصدر قائمة هدافي نسخة 2000 منفردًا برصيد 5 أهداف.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

