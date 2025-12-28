الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات بالمركز التكنولوجي في المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بمركز المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية اليوم الأحد، شملت المركز التكنولوجي التابع لمجلس مدينة المنصورة والحملة الميكانيكية، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية تأتي في إطار متابعته المستمرة لسير العمل داخل الوحدات المحلية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير الأداء وتحقيق رضا الجمهور. 

 

 

آليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم

وأثناء تفقده المركز التكنولوجي، تابع المحافظ آليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم، واطلع على إجراءات العمل ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وأشاد بجهود العاملين ودورهم في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل منظم.

المراكز التكنولوجية تمثل واجهة حضارية للدولة 

والتقى المحافظ بالمواطنين داخل المركز التكنولوجي، وأكد على أهمية حسن التعامل مع المواطنين، والتحلي بالدقة والشفافية، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد على شكواهم، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل واجهة حضارية للدولة وتعكس جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات.

استغلال الإمكانات المتاحة لدعم منظومة النظافة ورفع المخلفات

كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية التابعة للمجلس، حيث اطلع على جاهزية المعدات والمركبات، وأعمال الصيانة الدورية، ومدى استغلال الإمكانات المتاحة لدعم منظومة النظافة ورفع المخلفات، وشدد على ضرورة الحفاظ على المعدات وتسييرها بكفاءة لضمان استمرارية العمل الميداني. 

تكثيف الجهود لمنع أي تعديات بناء خارج النطاق العمراني

وتضمنت جولة محافظ الدقهلية أيضًا معاينة المعدات التي تم ضبطها خلال مواجهة أعمال البناء المخالف، حيث أكد المحافظ على مواصلة تكثيف الجهود لمنع أي تعديات البناء خارج النطاق العمراني أو على الأراضي الزراعية أو بدون ترخيص.

رصد المعوقات وتذليلها فورًا لتحسين الخدمات

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تبذل كل الدعم للوحدات المحلية وتوفر الإمكانات اللازمة لتطوير أدائها، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى رصد المعوقات وتذليلها فورًا لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعامل مع المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المقدمة للمواطنين تحول الرقمي جولة تفقدية مفاجئة سير العمل داخل الوحدات محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات المقدمة

مواد متعلقة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

السفارة الصينية بواشنطن: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تُقرب الصراع من المنطقة

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة محتجز داخل أحد أقسام الجيزة نتيجة التعذيب

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads