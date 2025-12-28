محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات بالمركز التكنولوجي في المنصورة (صور)

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية اليوم الأحد، شملت المركز التكنولوجي التابع لمجلس مدينة المنصورة والحملة الميكانيكية، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية تأتي في إطار متابعته المستمرة لسير العمل داخل الوحدات المحلية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير الأداء وتحقيق رضا الجمهور.

آليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم

وأثناء تفقده المركز التكنولوجي، تابع المحافظ آليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم، واطلع على إجراءات العمل ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وأشاد بجهود العاملين ودورهم في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل منظم.

المراكز التكنولوجية تمثل واجهة حضارية للدولة

والتقى المحافظ بالمواطنين داخل المركز التكنولوجي، وأكد على أهمية حسن التعامل مع المواطنين، والتحلي بالدقة والشفافية، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد على شكواهم، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل واجهة حضارية للدولة وتعكس جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات.

استغلال الإمكانات المتاحة لدعم منظومة النظافة ورفع المخلفات

كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية التابعة للمجلس، حيث اطلع على جاهزية المعدات والمركبات، وأعمال الصيانة الدورية، ومدى استغلال الإمكانات المتاحة لدعم منظومة النظافة ورفع المخلفات، وشدد على ضرورة الحفاظ على المعدات وتسييرها بكفاءة لضمان استمرارية العمل الميداني.

تكثيف الجهود لمنع أي تعديات بناء خارج النطاق العمراني

وتضمنت جولة محافظ الدقهلية أيضًا معاينة المعدات التي تم ضبطها خلال مواجهة أعمال البناء المخالف، حيث أكد المحافظ على مواصلة تكثيف الجهود لمنع أي تعديات البناء خارج النطاق العمراني أو على الأراضي الزراعية أو بدون ترخيص.

رصد المعوقات وتذليلها فورًا لتحسين الخدمات

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تبذل كل الدعم للوحدات المحلية وتوفر الإمكانات اللازمة لتطوير أدائها، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى رصد المعوقات وتذليلها فورًا لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.

