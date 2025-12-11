حملات مكبرة لمتابعة منظومة النظافة بقيادة رؤساء الأحياء بمدن ومراكز الشرقية

18 حجم الخط

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مدينة الزقازيق، بمتابعة أعمال النظافة بالمداخل والطرق الرئيسية وشفط مياه الأمطار أمام مصنع الزيت والصابون لضمان سيولة الحركة ومنع تأثر الطريق.

وتوجه عبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي ثان الزقازيق، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومتابعة رفع تراكمات القمامة وغسيل الأرصفة.

كما تابع محمد أبو هاشم رئيس حى ثان الزقازيق، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بشارع جمال عبد الناصر، وتابع أعمال تطوير ميدان الهوكي ودهان البلدورات والواجهات وتنظيف المنطقة ورفع كفاءتها.

مركز كفر صقر ومدينة صان الحجر

كما تابع ممدوح أنور رئيس مدينة صان الحجر، أعمال إصلاح عامود إنارة مائل في استجابة عاجلة من الأهالي، وتم تثبيت العمود ومراجعة كابلات التغذية، كما قام بجولة بعدد من المدارس لمتابعة مستوى النظافة والانضباط.

وقام الدكتورأحمد المقدم رئيس مركز كفر صقر، بتنظيم ندوة لدعم ذوي الهمم بالساحة الشعبية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وتم مناقشة محاور الدمج المجتمعي، مكافحة التنمر، وتمكين ذوي الإعاقة، كما تابع تنفيذ أعمال إزالة الإعلانات غير المرخصة ومتابعة المدارس والمصالح الحكومية بحانوت.

مركز الإبراهيمية وديرب نجم

وتابع أيمن هيكل رئيس مركز ههيا، ملف التصالح في مخالفات البناء ومراجعة الطلبات والتأكيد على تسهيل الإجراءات للمواطنين كما استجاب لشكاوى الأهالي بالعلاقمة بالتعاون مع شركة مياه الشرب تم إصلاح ماسورة مياه.

فيما تابع رئيس المركز أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتقليم الأشجار وتنظيف ورش المداخل ونقل المخلفات للمقلب العمومي.

وتابع ايضا أحمد ضاحي رئيس مركزديرب نجم أعمال النظافة وسحب مياه الأمطار ونظافة الشوارع ورفع المخلفات وسحب تجمعات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية ورفع المخلفات بالوحدات المحلية (العصايد وصفط زريق وبهنيا) ومتابعة المخابز والأسواق والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة.

مركز الحسينية مركز منشأة أبوعمر

وقام هشام أبو الليل رئيس مدينة منشاة ابوعمربمتابعة زراعة ١٥٠ شجرة جديدة ليصل الإجمالي إلى ٨٠٠ شجرة على مدخل المدينة لتحسين جودة الهواء والمظهر الحضاري ومكافحة الإحتباس الحراري.

وقام المهندس محمد العوضي رئيس مركز الحسينية بمتابعة أعمال حملة الإشغالات الصباحية لفتح الطريق بشارع سوق الخميس، وتم رفع الإشغالات ومنع التكدسات المرورية والتنبيه على أصحاب المحال بعدم شغل الطريق العام كما تابع المركز التكنولوجي بملفات التصالح وحل أي معوقات لضمان سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

مركز كفر صقر ومدينة القرين

وتابع إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين أعمال النظافة منذ الصباح الباكر ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار ورفع الأتربة من جانبي الطرق لتحسين المظهر العام.

كما قام محمد السواح رئيس مركز اولاد صقر بتفعيل منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة وقص الأشجار ودهان البلدورات والمرور على المخابز لمراجعة جودة رغيف الخبز للتأكد من وصول الخبز للمواطن بجودة ممتازة.

مشتول السوق والإبراهيمية

هذا وتابع اللواء محمد بهاء الدين رئبي مركز مشتول السوق أعمال النظافة بعدد من شوارع وميادين المركز وتم رفع تراكمات القمامة بشكل دوري والتأكيد على إستمرار أعمال النظافة على مدار الورديات وقام يسري راشد رئيس مركز الإبراهيمية أعمال شفط وكسح مياه الأمطار لليوم الثاني أمام مجمع المدارس لتيسير حركة الطلاب والمعلمين والحد من آثار الأمطار.

منيا القمح ومركز بلبيس

و تابع أشرف عامر رئيس مركزمنيا القمح أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالطريق الدائري ومنطقة المطحن. وإزالة الباعة الجائلين والمخالفات وفتح الطريق للمرور لتحقيق الإنضباط وإزالة المظاهر العشوائية.

كما تابع اللواء أحمد شاكر رئيس مركز بلبيس أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع وسوق الخميس والباعة الجائلين وفتح الطرق وتنظيم الحركة المرورية.

رئيس مركز أبوكبير

وقام المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركزابوكبير بمتابعة أعمال المركز التكنولوجي، وكذلك أعمال الحملة القومية الثالثة للحمي القلاعية وحميد الوادي المتصدع فضلًا عن متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين

