الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء في قرى المنصورة (صور)

إزالة مخالفات بناء،
إزالة مخالفات بناء، فيتو

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حملات لإزالة مخالفات البناء في المهد تمكنت من إزالة سور بالطوب البلوك خارج الحيز العمراني، وإزالة حوائط حاملة الدور الثالث علوى بقرية تلبانة.


جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن كافة أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

 نفذت رئاسة مركز ومدينة المنصورة برئاسة 
المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

وقد تمكنت الحملة من إزالة سور بالطوب البلوك خارج الحيز العمراني بقرية كفر طناح مساحة 170 مترا، كما  تمكنت الحملة من إزالة حوائط حاملة الدور الثالث علوى بقرية تلبانة
 

كما  نفذت رئاسة مركز ومدينة المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة،  حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.


شارك في الحملة الدكتورة عبير أحمد  نائب رئيس المركز، اشرف سليمان رئيس الوحدة المحلية بكوم الدربى،  هبة صديق - رئيس الوحدة المحلية بطناح، أشرف عاطف - مسئول التعديات بالمركز، وفريق العمل التنفيذي



فيما أكد رئيس المركز أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، وقالت بأن هناك توجيهات مشددة بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.
 

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