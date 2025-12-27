محافظ الدقهلية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بالسنبلاوين بتكلفة 32 مليونا

18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة السنبلاوين بتكلفة تبلغ 32.535 مليون.

وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية، تابع أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة وشملت أعمال رصف الشارع الرئيسي بحي الجمال بطول 300 متر تقريبا ومتوسط عرض 9 أمتار، واستكمال رصف شارع المستشار القبلي بطول 270 مترا تقريبا، ورصف شارع مركز الشرطة الجديد بطول 331 مترا، بتكلفة بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، من إجمالي الخطة الاستثمارية التي تبلغ 32.535 مليون جنيه للعام المالي 2025 /2026.

بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة.

