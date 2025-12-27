توجيه عاجل من البترول لسكان شبرا بسبب انتشار رائحة الغاز

18 حجم الخط

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” عن أعمال صيانة طارئة في شارع معمل الألبان بمساكن محي الخلفاوي بشبرا، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر.

انتشار رائحة الغاز بمنطقة شبرا مصر

وفي بيان لها، أكدت الشركة أن أعمال الصيانة ستتم وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية، وأهابت بالمواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة ستتم بأعلى معايير السلامة لضمان أمان المواطنين، مشيرة إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة، مطالبة المواطنين في حالة وجود أي استفسار بالاتصال على أرقام الطوارئ «١٢٩».

وكانت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، نفذت تجربة حريق وهمية من المستوى الثالث داخل معملها بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة شركات المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية والإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالالتزام بتطبيق أهداف محور السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية عمل الوزارة.

تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ

شملت التجربة تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ داخل المعمل لاختبار كفاءة وجاهزية منظومة السلامة والصحة المهنية وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع السيناريوهات الطارئة المحتملة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وسلامة المنشآت.

وأكد المشاركون أهمية هذه التجارب الدورية في رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة السلامة وتحقيق التكامل بين الشركات البترولية في مواجهة حالات الطوارئ، مشيدين بتميز إدارة وتنظيم التجربة وما أشارت إليه من جاهزية لمعمل ميدور لمواجهة حالات الطوارئ وفقًا لأعلى معايير السلامة العالمية.

