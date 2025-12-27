السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توجيه عاجل من البترول لسكان شبرا بسبب انتشار رائحة الغاز

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية،فيتو
18 حجم الخط
ads

 أعلنت الشركة المصرية  لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” عن أعمال صيانة  طارئة  في شارع معمل الألبان بمساكن محي الخلفاوي  بشبرا، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر.

انتشار رائحة الغاز بمنطقة شبرا مصر

 وفي بيان لها، أكدت الشركة أن أعمال الصيانة ستتم وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية، وأهابت بالمواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة ستتم بأعلى معايير السلامة لضمان أمان المواطنين، مشيرة إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة، مطالبة المواطنين في حالة وجود أي استفسار بالاتصال على أرقام الطوارئ «١٢٩».

وكانت  شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، نفذت تجربة حريق وهمية من المستوى الثالث داخل معملها بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة شركات المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية والإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالالتزام بتطبيق أهداف محور السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية عمل الوزارة.

تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ 

 شملت التجربة تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ داخل المعمل لاختبار كفاءة وجاهزية منظومة السلامة والصحة المهنية وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع السيناريوهات الطارئة المحتملة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وسلامة المنشآت.

وأكد المشاركون أهمية هذه التجارب الدورية في رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة السلامة وتحقيق التكامل بين الشركات البترولية في مواجهة حالات الطوارئ، مشيدين بتميز إدارة وتنظيم التجربة وما أشارت إليه من جاهزية لمعمل ميدور لمواجهة حالات الطوارئ وفقًا لأعلى معايير السلامة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال صيانة طارئة التواصل الاجتماعي السلامة والصحة المهنية الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي غاز الطبيعي معايير السلامة

مواد متعلقة

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

وزير البترول يصدر حركة تكليفات موسعة للشئون الإدارية بعدد من شركات القطاع

كريم بدوي يعين رؤساء جدد لشركتي أنوبك والنصر للبترول

البترول توقيع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركة Terra Petroleum الإنجليزية

البترول تسهم في إنشاء محطة لمعالجة المياه في سيناء

وزير البترول: الغاز الإسرائيلي أرخص من "سفن التغييز" والصفقة تجارية بحتة

مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة

وزير البترول يلتقي العاملين بموقع شركة الحديثة للحفر المصرية بالكويت

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

سؤال برلماني عن أزمات تطوير التعليم وكابوس التقييمات وسناتر الدروس الخصوصية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads