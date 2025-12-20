وزير البترول: الغاز الإسرائيلي أرخص من "سفن التغييز" والصفقة تجارية بحتة

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية جدل كبير يدور حول الإعلان عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل في الوقت الذي يري فيه المختصين أن هذه الصفقة ماهي إلا تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.

وزير البترول يحسم الجدل



وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل، منذ 2019 وتم التعديل عليها أكثر من مرةه وفق الإمكانيات المتواجدة في حقول الغاز

الغاز الإسرائيلي ارخص من غاز سفن التغييز

وأشار وزير البترول إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال إسالة الغاز، مما يعزز أمن الطاقة في البلاد بشكل كامل، لافتًا إلى أن مصر تتلقى مليار قدم مكعب من الغاز عبر الأنابيب من حقول إسرائيل، لكنه أضاف أن هذه الكمية لا تمثل النسبة الأكبر من احتياجات مصر، حيث تساهم سفن التغييز في استقرار إمدادات الغاز، بينما تضمن خطوط الغاز مع إسرائيل وقبرص إمدادات إضافية.

انتاجنا مستقر ولن يستطيع احد الضغط علينا باستخدام ورقة الغاز

وفيما يتعلق بتكلفة الغاز، أكد وزير البترول أن أقل تكلفة تأتي من الإنتاج المحلي، تليها الغاز الوارد عبر الأنابيب، ثم الغاز عبر سفن التغييز، موضحًا أن مصر قادرة على الاعتماد على إنتاجها المحلي من الغاز بشكل كامل، ولن يكون هناك أي ضغط من أي طرف باستخدام ورقة الغاز.

واضاف المهندس كريم بدوي وزير البترول في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" اتفاقية الغاز مع إسرائيل اتفاقية تجارية بين الشركات

وان الطاقة والغاز في مصر مؤمنة جدا والكمية التي تصل من الخط الذي يأتي من إسرائيل 1000 مليون قدم مكعب فقط ".

واشار ان لدينا 4 سفن تغييز بطاقة تسمح لنا بضخ 2700 مليبون قدم كعب ونتوفر احتياجتنا بشكل كامل

