كريم بدوي يعين رؤساء جدد لشركتي أنوبك والنصر للبترول
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول لشغل المواقع الشاغرة.
الدفع بدماء جديدة لزيادة الإنتاج
شملت تعيين رؤساء جدد لشركتي النصر للبترول وأسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ).
حيث شمل القرار تعيين المهندس رشاد نظيم حسين محمد رئيسا لمجلس إدارة شركة النصر للبترول
كما شمل تعيين المهندس محمد عبد الله حسن رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط الوطنية لتكرير البترول أنوبك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا