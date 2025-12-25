الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كريم بدوي يعين رؤساء جدد لشركتي أنوبك والنصر للبترول

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو
18 حجم الخط

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول لشغل المواقع الشاغرة.

 

الدفع بدماء جديدة لزيادة الإنتاج 

 

شملت تعيين رؤساء جدد لشركتي النصر للبترول وأسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ).

حيث شمل القرار تعيين المهندس رشاد نظيم حسين محمد رئيسا لمجلس إدارة شركة النصر للبترول

كما شمل تعيين المهندس محمد عبد الله حسن رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط الوطنية لتكرير البترول أنوبك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس محمد عبد الله النصر للبترول حركة تنقلات محدودة شركة أسيوط تكرير البترول

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز التجاري بالمحافظة (صور)

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

تشكيل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة بعد 20 دقيقة

تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟ أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads