وزير البترول يصدر حركة تكليفات موسعة للشئون الإدارية بعدد من شركات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية بعدد من شركات قطاع البترول، شملت تعيين نائب العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للشئون الإدارية، إلى جانب تكليف مساعدين لرؤساء مجالس الإدارة ومديري عموم للشئون الإدارية بعدد من الشركات، وذلك في إطار دعم المواقع القيادية بالكفاءات وتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة.

حركة تغييرات بالشئون الإدارية بشركات البترول

وشملت الحركة تكليف كل من:

محمد سيد حسين خشبة نائب للعضو المنتدب للشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وتكليف المحاسب محمد صلاح الدين محمد كامل مساعد لرئيس شركة جاسكو للشئون الإدارية والتنمية البشرية.

كما شملت الحركة أيضا تكليف سامح مصطفي كمال مساعد لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بوتجاسكو.



بالإضافة إلى تعيين وسام إكرام رفقي محمود مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة أمل للبترول.

كما تم تكليف المحاسب حاتم عبد الواحد محمد رياض مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة العلمين للبترول.

كما تم تعيين المحاسب علاء عبد المحسن حسين غانم مديرا عام عام للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية بتروجاس.

وتكليف ضياء الدين محمد عبد العال عبد الرحمن مديرا عام للشئون الإدارية بشركة مصر للبترول.

وتعيين شريف سمير كريم مديرا عاما للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة صيانكو.

وأخيرا تعيين أسامة صلاح محمود لطفي مديرا عام للشئون الإدارية بشركة مارينا للبترول.

