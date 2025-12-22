البترول توقيع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركة Terra Petroleum الإنجليزية

18 حجم الخط

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستكشاف والإنتاج، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Terra Petroleum الإنجليزية.

استثمارات قدرها 6,5 دولار لحفر ثلاث آبار

وبموجب الاتفاقية، تبدأ الشركة العمل لأول مرة في مصر بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 6.5 مليون دولار، بهدف حفر ثلاث آبار في منطقة الالتزام، بالإضافة إلى تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد.

وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أيمن فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Petroleum في مصر، بحضور وكلاء الوزارة لشئون الإنتاج، وللاتفاقيات والاستكشاف، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشئون الاتفاقيات.



وعقب توقيع الاتفاقية، رحب وزير البترول والثروة المعدنية بقيادات شركة Terra Petroleum، وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري لما يتمتع به من استقرار وتطور مستمر، حيث تعمل الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الجادة، وتوفير بيئة عمل استثمارية مُحفزة تُسهم في تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز إنتاج مصر من الثروات الهيدروكربونية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الواعدة للقطاع.. وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لجذب الشركات العالمية ذات الخبرة والقدرة التمويلية العالية، بهدف تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف وتطبيق أحدث التقنيات لزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الاحتياطيات المصرية من البترول والغاز الطبيعي.

وتُعد منطقة الصحراء الغربية إحدى الركائز الأساسية لإنتاج البترول والغاز في مصر، حيث تتميز باحتياطياتها الكبيرة وبنيتها التحتية المتطورة التي تسهل عمليات الربط والإنتاج.. وقد شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات الناجحة مع شركات عالمية، أسفرت عن تحقيق اكتشافات مهمة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

